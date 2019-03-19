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Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

Рубрика: общество

19.03.2019 18:55

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В минздраве предложили на ходу проверить своё здоровье жителям Новосибирска.

В центре Новосибирска заработает передвижная ФЛГ-установка. Любой желающий сможет проверить состояние своих лёгких 20 и 21 марта у входа станции метро «Площадь Ленина». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области сегодня, 19 марта.

Установка будет находиться со стороны улицы Орджоникидзе и принимать людей с 9 до 15 часов. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, который отмечается 24 марта в день открытия заболевания.

Результаты исследования будут выдаваться в поликлиниках по месту жительства.

Напомним, в марте министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов поддержал онлайн-флешмоб по профилактике туберкулёза.

Теги: здоровье Минздрав

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Предложить новость

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сегодня 21:37 Общество 0 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

сегодня 19:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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