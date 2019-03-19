Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

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Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метроРубрика: общество
19.03.2019 18:55
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В минздраве предложили на ходу проверить своё здоровье жителям Новосибирска.
В центре Новосибирска заработает передвижная ФЛГ-установка. Любой желающий сможет проверить состояние своих лёгких 20 и 21 марта у входа станции метро «Площадь Ленина». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области сегодня, 19 марта.
Установка будет находиться со стороны улицы Орджоникидзе и принимать людей с 9 до 15 часов. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, который отмечается 24 марта в день открытия заболевания.
Результаты исследования будут выдаваться в поликлиниках по месту жительства.
Напомним, в марте министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов поддержал онлайн-флешмоб по профилактике туберкулёза.
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