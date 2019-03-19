Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

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Новосибирский депутат раскритиковала решение Минстроя доверить разработку проекта «Академгородок 2.0» компании «Концепт-Проект», которая известна как автор проекта ЖК «Просторный».

Член комиссий по бюджету и налоговой политике и по муниципальной собственности Наталья Пинус рассказала на своей странице в «Фейсбуке» о сомнениях в способностях компании «Концепт-Проект» спроектировать «флагманский для Новосибирской области» проект «Академгородок 2.0». Именно эта компания 12 марта была объявлена региональным министерством строительства победителем конкурса «Подготовка исследовательской работы для развития зоны опережающего развития "Наукополис" Новосибирской агломерации».

«Для меня очевидно, что для разработки концепции пространственного развития территории реализации «Академгородок 2.0», учитывая уровень заявленных проектом амбиций, нужно привлекать как минимум лучших градостроителей и профессионалов страны. Так стоит поступать, если хотим получить достойный хотя бы по российским масштабам результат», – отметила она.

По её мнению, при существующем подходе рассчитывать на высокий результат, который «соответствует уровню амбициозных задач проекта "Академгородок 2.0"», не приходится.

«После одной неудачной попытки разработать концепцию "Академгородка 2.0" делается вторая попытка. Теперь эта работа поручена проектировщику "Просторного", который использует для решения этой непростой комплексной задачи, требующей высокого профессионализма, бесплатные работы студентов. Кстати, именно "Концепт-Проект" проектировал жилмассив "Просторный", "прославивший" не так давно Новосибирск на всю страну после его посещения блогером-урбанистом Ильёй Варламовым», – добавила Наталья Пинус.

Она напомнила, что в прошлом году разработку концепции «Академгородка 2.0» региональные власти доверили Московскому институту градостроительства ОАО «Гипрогор», который должен был справиться с задачей за 4 миллиона 200 тысяч рублей. Однако соглашение с ним было расторгнуто. Теперь проектом займётся «Концепт-Проект» за сумму в 3 млн 390 тысяч рублей.

«Городку конец», «Этот проект писали 15 лет назад, он морально и физически устарел», – отозвались в комментариях пользователи.

Напомним, в начале марта новосибирские учёные присвоили проекту «Академгородок 2.0» экономический статус.