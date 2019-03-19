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Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

Рубрика: общество

19.03.2019 15:01

фото из архива sib.fm

В настоящее время большая часть освобождённых пациентов разъехалась по домам в регионы Сибири, ещё двое госпитализированы и проходят лечение.

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о лишении свободы нескольких десятков пациентов филиала благотворительного фонда социальной реабилитации и адаптации граждан «Восход». Как уточняет прокуратура региона, разбирательство показало, что граждане были лишены возможности свободного перемещения, поскольку выходы из здания запирались на замки, а окна не имели открывающихся створок. Им также запрещалось пользоваться телефонной связью без контроля сотрудников центра.

«В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения норм пожарной безопасности при эксплуатации здания реабилитационного центра, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», – добавили в ведомстве.

Сейчас эксплуатация этого здания приостановлена. Прокуратура района организовала перемещение 20 находившихся в центре пациентов в здание сельской администрации, предоставила им медицинскую помощь, а также уведомила их близких родственников о необходимости обеспечения их проезда к местам постоянного проживания. 18 пациентов – это жители Барнаула, Новоалтайска и Новосибирской области – уже разъехались по домам. Ещё двое находятся в настоящий момент на лечении.

Ход расследования по данному делу прокуратура взяла на контроль.

Напомним, в январе в рамках спецопераций на территории Кемеровской области из реабилитационных центров было освобождено около 50 человек, среди которых шесть подростков от 15 до 17 лет.

Теги: прокуратура реабилитация

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В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

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сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

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сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

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Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

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