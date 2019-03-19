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Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

Рубрика: экономика

19.03.2019 10:48

fondrafael.blogspot.com

Находящаяся в стадии банкротства шахта «Заречная» выставила на торги картины известного художника Никаса Сафронова; стартовая цена холстов – 16,5 млн рублей. 

Кузбасская шахта «Заречная» выставила на торги произведения Никаса Сафронова. В списке продающихся полотен: «Софи Лорен», «Портрет», «Америка», «Из истории», «Солнечное» и «Мужской портрет». Стартовая цена картин превышает 16 миллионов рублей. 

Торги назначены на 29 апреля. Кроме картин шахта-банкрот продаёт две турбазы, 19 квартир, административное здание и углепогрузочный комплекс. Распродав имущество, «Заречная» надеется покрыть долг, который превышает 46 млн рублей. Отметим, что картины Никаса Сафронова выставляются на аукцион уже во второй раз. На первых торгах желающих купить их не нашлось. 

Напомним, 13 марта следком по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на шахте «Карагайлинская». 

Теги: Кузбасс

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Лента новостей

Предложить новость

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Купить дом за одну зарплату можно под Омском

сегодня 11:58 Экономика 0 Коммент.

Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

сегодня 11:11 Наука 0 Коммент.

Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

сегодня 09:49 Наука 0 Коммент.

Новосибирск простится с Юрием Шиллером 20 марта

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ

сегодня 08:22 Общество 0 Коммент.

Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП

сегодня 08:11 Экономика 0 Коммент.

Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

сегодня 07:27 Общество 0 Коммент.

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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