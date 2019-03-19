Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

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Находящаяся в стадии банкротства шахта «Заречная» выставила на торги картины известного художника Никаса Сафронова; стартовая цена холстов – 16,5 млн рублей.

Кузбасская шахта «Заречная» выставила на торги произведения Никаса Сафронова. В списке продающихся полотен: «Софи Лорен», «Портрет», «Америка», «Из истории», «Солнечное» и «Мужской портрет». Стартовая цена картин превышает 16 миллионов рублей.

Торги назначены на 29 апреля. Кроме картин шахта-банкрот продаёт две турбазы, 19 квартир, административное здание и углепогрузочный комплекс. Распродав имущество, «Заречная» надеется покрыть долг, который превышает 46 млн рублей. Отметим, что картины Никаса Сафронова выставляются на аукцион уже во второй раз. На первых торгах желающих купить их не нашлось.

Напомним, 13 марта следком по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на шахте «Карагайлинская».