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Пожилой кемеровчанин забил сожительницу до смерти из-за нежелания идти в магазин

Рубрика: проиcшествия

19.03.2019 12:24

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Выпившая пара не могла решить, кто отправиться за алкогольной добавкой; спор окончился гибелью женщины. 

В Мариинском районе закончилось расследование по факту смерти 55-летней женщины, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области. 

По версии следователей, накануне убийства пожилая пара распивала алкоголь. Когда спиртное подошло к концу, ни мужчина, ни женщина не желали прекращать застолье, однако идти в магазин в вечернее время сожителям не хотелось, вследствие чего между ними возникла ссора. 

Мужчина пытался заставить супругу отправиться за бутылкой, но та отказывалась. Тогда подозреваемый решил использовать в споре аргумент силы и избил свою сожительницу. От полученных травм женщина скончалась в своей кровати, до которой с трудом смогла добраться.

После того как пострадавшая перестала подавать признаки жизни, сожитель обратился в скорую помощь. Медики диагностировали у неё черепно-мозговую травму, ставшую причиной смерти. 

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело. Мужчина вину признал. Закончив расследование, следователи передали дело в суд. Обвиняемому в непреднамеренном убийстве грозит до 15 лет лишения свободы. 

Напомним, в марте ревнивый омич забил возлюбленную до смерти.

 

Теги: насилие происшествия алкоголь криминал

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Лента новостей

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сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Купить дом за одну зарплату можно под Омском

сегодня 11:58 Экономика 0 Коммент.

Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

сегодня 11:11 Наука 0 Коммент.

Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

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