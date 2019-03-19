Пожилой кемеровчанин забил сожительницу до смерти из-за нежелания идти в магазин

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Пожилой кемеровчанин забил сожительницу до смерти из-за нежелания идти в магазинРубрика: проиcшествия
19.03.2019 12:24
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Выпившая пара не могла решить, кто отправиться за алкогольной добавкой; спор окончился гибелью женщины.
В Мариинском районе закончилось расследование по факту смерти 55-летней женщины, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области.
По версии следователей, накануне убийства пожилая пара распивала алкоголь. Когда спиртное подошло к концу, ни мужчина, ни женщина не желали прекращать застолье, однако идти в магазин в вечернее время сожителям не хотелось, вследствие чего между ними возникла ссора.
Мужчина пытался заставить супругу отправиться за бутылкой, но та отказывалась. Тогда подозреваемый решил использовать в споре аргумент силы и избил свою сожительницу. От полученных травм женщина скончалась в своей кровати, до которой с трудом смогла добраться.
После того как пострадавшая перестала подавать признаки жизни, сожитель обратился в скорую помощь. Медики диагностировали у неё черепно-мозговую травму, ставшую причиной смерти.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело. Мужчина вину признал. Закончив расследование, следователи передали дело в суд. Обвиняемому в непреднамеренном убийстве грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в марте ревнивый омич забил возлюбленную до смерти.
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