Пожилой кемеровчанин забил сожительницу до смерти из-за нежелания идти в магазин

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Выпившая пара не могла решить, кто отправиться за алкогольной добавкой; спор окончился гибелью женщины.

В Мариинском районе закончилось расследование по факту смерти 55-летней женщины, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области.

По версии следователей, накануне убийства пожилая пара распивала алкоголь. Когда спиртное подошло к концу, ни мужчина, ни женщина не желали прекращать застолье, однако идти в магазин в вечернее время сожителям не хотелось, вследствие чего между ними возникла ссора.

Мужчина пытался заставить супругу отправиться за бутылкой, но та отказывалась. Тогда подозреваемый решил использовать в споре аргумент силы и избил свою сожительницу. От полученных травм женщина скончалась в своей кровати, до которой с трудом смогла добраться.

После того как пострадавшая перестала подавать признаки жизни, сожитель обратился в скорую помощь. Медики диагностировали у неё черепно-мозговую травму, ставшую причиной смерти.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело. Мужчина вину признал. Закончив расследование, следователи передали дело в суд. Обвиняемому в непреднамеренном убийстве грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в марте ревнивый омич забил возлюбленную до смерти.