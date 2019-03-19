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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

Рубрика: общество

19.03.2019 21:37

фото с официального сайта президента республики казахстан

Бессменный руководитель независимого Казахстана покинет свой пост после почти 30 лет во главе государства

Нурсултан Назарбаев решил добровольно сложить с себя обязанности президента Казахстана. Указ об этом – за его собственной подписью – опубликован сегодня на официальном сайте главы среднеазиатской республики.

В документе говорится, что полномочия будут прекращены завтра, 20 марта, а исполняющий обязанности президента будет приведён к присяге в полдень того же дня на совместном заседании обеих палат казахстанского парламента. Указ вступил в силу с момента подписания. Согласно конституции Казахстана, до выборов нового президента полномочия главы государства будет исполнять председатель Сената, которым в данный момент является Касым-Жомарт Токаев.

Своё решение Назарбаев объяснил в видеообращении, текст которого также опубликован на сайте президента Казахстана.

«Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования», – отметил Назарбаев.

Также он отметил, что сохранит статус Первого Президента – Елбасы (Лидера нации). А также останется во главе Совета Безопасности страны и сохранит статус председателя правящей партии «Нур Отан».

Нурсултан Назарбаев родился в 1940 году. В 1990 году был избран президентом Казахской ССР, а с момента распада СССР и до сегодняшнего дня оставался во главе независимого Казахстана.

Напомним, 18 марта российские СМИ сообщили о готовящихся отставках губернаторов нескольких регионов страны.

 

Теги: президент отставка Казахстан

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Предложить новость

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

сегодня 21:37 Общество 0 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

сегодня 19:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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