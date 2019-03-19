Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

фото с официального сайта президента республики казахстан

Бессменный руководитель независимого Казахстана покинет свой пост после почти 30 лет во главе государства

Нурсултан Назарбаев решил добровольно сложить с себя обязанности президента Казахстана. Указ об этом – за его собственной подписью – опубликован сегодня на официальном сайте главы среднеазиатской республики.

В документе говорится, что полномочия будут прекращены завтра, 20 марта, а исполняющий обязанности президента будет приведён к присяге в полдень того же дня на совместном заседании обеих палат казахстанского парламента. Указ вступил в силу с момента подписания. Согласно конституции Казахстана, до выборов нового президента полномочия главы государства будет исполнять председатель Сената, которым в данный момент является Касым-Жомарт Токаев.

Своё решение Назарбаев объяснил в видеообращении, текст которого также опубликован на сайте президента Казахстана.

«Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования», – отметил Назарбаев.

Также он отметил, что сохранит статус Первого Президента – Елбасы (Лидера нации). А также останется во главе Совета Безопасности страны и сохранит статус председателя правящей партии «Нур Отан».

Нурсултан Назарбаев родился в 1940 году. В 1990 году был избран президентом Казахской ССР, а с момента распада СССР и до сегодняшнего дня оставался во главе независимого Казахстана.

Напомним, 18 марта российские СМИ сообщили о готовящихся отставках губернаторов нескольких регионов страны.