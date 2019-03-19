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Приход весны в Новосибирск задержат морозы

Рубрика: общество

19.03.2019 09:26

фото с сайта pixabay.com

По прогнозам синоптиков, в следующие три дня будут сильные ветра и изморозь; на дорогах – гололёд. 

Согласно открытым данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 19 марта, в первой половине дня существенных осадков не будет, температура воздуха опустится до -5…-7 градусов. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. На дорогах – лёд. По данным сервиса Яндекс.Погода, ночью температура упадёт до -8 градусов, ожидается небольшой снег. 

В среду, 20 марта, утром температура будет от -5 до -9 градусов, в пригороде – до -14. В первой половине дня ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ветер юго-западный 1,5 метра в секунду. Ночью температура опустится ещё ниже – до -10 градусов. 

Утром 21 марта температура составит от -11 до -5 градусов. Весь день будет ясным. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Днём температура поднимется до 0 градусов, а к вечеру опустится до -7 градусов. 

Напомним, новосибирские спасатели предупредили, что в это время года велика вероятность встречи с медведем.

Теги: погода мороз весна

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Предложить новость

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Купить дом за одну зарплату можно под Омском

сегодня 11:58 Экономика 0 Коммент.

Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

сегодня 11:11 Наука 0 Коммент.

Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

сегодня 09:49 Наука 0 Коммент.

Новосибирск простится с Юрием Шиллером 20 марта

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ

сегодня 08:22 Общество 0 Коммент.

Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП

сегодня 08:11 Экономика 0 Коммент.

Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

сегодня 07:27 Общество 0 Коммент.

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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