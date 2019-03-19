Приход весны в Новосибирск задержат морозы

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По прогнозам синоптиков, в следующие три дня будут сильные ветра и изморозь; на дорогах – гололёд.

Согласно открытым данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 19 марта, в первой половине дня существенных осадков не будет, температура воздуха опустится до -5…-7 градусов. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. На дорогах – лёд. По данным сервиса Яндекс.Погода, ночью температура упадёт до -8 градусов, ожидается небольшой снег.

В среду, 20 марта, утром температура будет от -5 до -9 градусов, в пригороде – до -14. В первой половине дня ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ветер юго-западный 1,5 метра в секунду. Ночью температура опустится ещё ниже – до -10 градусов.

Утром 21 марта температура составит от -11 до -5 градусов. Весь день будет ясным. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Днём температура поднимется до 0 градусов, а к вечеру опустится до -7 градусов.

Напомним, новосибирские спасатели предупредили, что в это время года велика вероятность встречи с медведем.