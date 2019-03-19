Пропавший в Новосибирске гитарист найден погибшим

Лента новостейПредложить новость
Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней
В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»
Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта
Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске
Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров
Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы
Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
Пропавший в Новосибирске гитарист найден погибшимРубрика: общество
19.03.2019 12:59
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Поиски жителя Тогучинского района начались 14 марта.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о гибели 23-летнего Николая Косова, жителя посёлка Горный Новосибирской области.
Поиски мужчины начались 14 марта. Странной деталью исчезновения стал оставленный дома мобильный телефон. Опрошенные в момент поиска коллеги Николая заявили, что он его никогда не оставлял.
Участники организации и пользователи социальной сети приносят свои соболезнования семье и близким погибшего.
Напомним, в феврале 2019 года пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска была найдена погибшей.
Комментарии
Лента новостей
Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней
В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»
Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта
Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске
Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров
Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы
Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное