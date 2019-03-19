Пропавший в Новосибирске гитарист найден погибшим

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Поиски жителя Тогучинского района начались 14 марта.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о гибели 23-летнего Николая Косова, жителя посёлка Горный Новосибирской области.

Поиски мужчины начались 14 марта. Странной деталью исчезновения стал оставленный дома мобильный телефон. Опрошенные в момент поиска коллеги Николая заявили, что он его никогда не оставлял.

Участники организации и пользователи социальной сети приносят свои соболезнования семье и близким погибшего.

Напомним, в феврале 2019 года пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска была найдена погибшей.