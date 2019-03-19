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Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

Рубрика: экономика

19.03.2019 14:56

Источник фотографии: www.pixabay.com

В Новосибирске почти 800 человек ждут обещанной заработной платы.

В феврале работники недополучили 18,3 миллиона рублей, а в марте 22,9 млн рублей. Из этой суммы более 7 млн — это долг перед уволившимися сотрудниками. В среднем компании должны каждому по 28 тысяч рублей.

Больше половины задолженности приходится на организации: СХК «Мильтюшихинский», ОАО «Александра Невского», «Федеральное государственное бюджетное учреждение Экспериментальное сельское хозяйство СО РАН», «Алтае-Саянский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"», ЗАО «Ордынская МТС», МУП «Теплосервис».

В сообщении Новосибирскстата отмечается, что 69,2 % предприятий не могут заплатить работникам из-за отсутствия у них денег. 

Напомним, компания ОАО «Александра Невского» уже попадала в список недобросовестных работодателей осенью 2018 года. 

 

Теги: зарплата работа долги

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

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