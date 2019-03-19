Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

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Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублейРубрика: экономика
19.03.2019 14:56
Источник фотографии: www.pixabay.com
В Новосибирске почти 800 человек ждут обещанной заработной платы.
В феврале работники недополучили 18,3 миллиона рублей, а в марте 22,9 млн рублей. Из этой суммы более 7 млн — это долг перед уволившимися сотрудниками. В среднем компании должны каждому по 28 тысяч рублей.
Больше половины задолженности приходится на организации: СХК «Мильтюшихинский», ОАО «Александра Невского», «Федеральное государственное бюджетное учреждение Экспериментальное сельское хозяйство СО РАН», «Алтае-Саянский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"», ЗАО «Ордынская МТС», МУП «Теплосервис».
В сообщении Новосибирскстата отмечается, что 69,2 % предприятий не могут заплатить работникам из-за отсутствия у них денег.
Напомним, компания ОАО «Александра Невского» уже попадала в список недобросовестных работодателей осенью 2018 года.
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