Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов

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Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентовРубрика: общество
19.03.2019 10:59
Фото с сайта Сибирской академии финансов и банковского дела
Около полугода назад Сибирскую академию финансов и банковского дела лишили государственной аккредитации; сейчас приём студентов возобновлён, но судебное разбирательство продолжается.
По решению Рособрнадзора, Сибирская академия финансов и банковского дела (САФБД) снова может принимать студентов. Информация об этом появилась на сайте вуза вчера, 18 марта.
В документе говорится, что приём студентов в САФБД возобновлён с 19 февраля 2019 года. Однако вопрос с аккредитацией пока не решён. Судебные процессы ещё идут, а окончательное решение не принято, так что на данный момент вуз не имеет право выдавать дипломы государственного образца.
Отметим, что САФБД был основан в августе 1992 года и стал первым негосударственным вузом в Новосибирске. Однако в августе 2018 года Рособрнадзор принял решение частично лишить вуз государственной аккредитации, а в ноябре 2018 года университету полностью запретили приём студентов.
Напомним, 18 декабря 2018 года Рособрнадзор лишил аккредитации СНИ.
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