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S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

Рубрика: общество

19.03.2019 19:57

Источник фотографии: www.ru.m.wikipedia.org

Новосибирскую авиакомпанию признали самой пунктуальной в стране. 

Журнал GQ подвел итоги очередной премии Travel Awards и назвал победителей в 20 номинациях. Лучшей российской авиакомпанией признан «Аэрофлот», который в прошлом году перевёз более 55 миллионов пассажиров. Второе место заняла S7, которая, по версии агентства OAG, «успевает всё и везде». Речь идёт о том, что компания расширяет сферу своей деятельности и в апреле 2018 года приобрела космодром «Морской старт». Тройку лидеров закрыла дочерняя компания «Аэрофлота» – «Россия». 

В номинации «Лучшая зарубежная авиакомпания» авторы отметили Qatar Airways, Emirates Airlines и Korean Air – в первую очередь, за люксовые услуги для пассажиров бизнес-класса.

Напомним, S7 признана не только одной из самых удобных и пунктуальных авиакомпаний, ранее она вошла в число самых «зелёных» перевозчиков по версии экологической организации Atmosfair. 

 

 

 

 

Теги: рейтинги Аэрофлот S7

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сегодня 21:37 Общество 0 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

сегодня 19:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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