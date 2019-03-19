S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

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S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков РоссииРубрика: общество
19.03.2019 19:57
Источник фотографии: www.ru.m.wikipedia.org
Новосибирскую авиакомпанию признали самой пунктуальной в стране.
Журнал GQ подвел итоги очередной премии Travel Awards и назвал победителей в 20 номинациях. Лучшей российской авиакомпанией признан «Аэрофлот», который в прошлом году перевёз более 55 миллионов пассажиров. Второе место заняла S7, которая, по версии агентства OAG, «успевает всё и везде». Речь идёт о том, что компания расширяет сферу своей деятельности и в апреле 2018 года приобрела космодром «Морской старт». Тройку лидеров закрыла дочерняя компания «Аэрофлота» – «Россия».
В номинации «Лучшая зарубежная авиакомпания» авторы отметили Qatar Airways, Emirates Airlines и Korean Air – в первую очередь, за люксовые услуги для пассажиров бизнес-класса.
Напомним, S7 признана не только одной из самых удобных и пунктуальных авиакомпаний, ранее она вошла в число самых «зелёных» перевозчиков по версии экологической организации Atmosfair.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку
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