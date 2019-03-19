Собака из списка опасных пород МВД повредила мошонку ребёнка в Барнауле

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Доберман, занесённый МВД в список потенциально опасных пород, напал на ребёнка в Барнауле.

Собака породы доберман, которую МВД отнесло к потенциально опасным, напала на школьника в Барнауле. Мальчик получил укусы в области гениталий.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, собака гуляла без намордника. Хозяйка посоветовала ребёнку вызвать скорую помощь и ушла с места ЧП.

Прибывшие медики госпитализировали ребёнка. Ему проведена операция. Полиция нашла владелицу агрессивной собаки, которая не смогла объяснить причину ЧП и своего поведения после нападения животного.

Как сообщает сайт «Катунь24», начато процессуальное разбирательство. Родители ребёнка намерены предъявить иск о моральном ущербе.

Напомним, в середине марта спасатели в Новосибирске помогли хозяйке вытащить лабрадора, который провалился в погреб.