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Собака из списка опасных пород МВД повредила мошонку ребёнка в Барнауле

Рубрика: проиcшествия

19.03.2019 19:59

фото с сайта pixabay.com

Доберман, занесённый МВД в список потенциально опасных пород, напал на ребёнка в Барнауле. 

Собака породы доберман, которую МВД отнесло к потенциально опасным, напала на школьника в Барнауле. Мальчик получил укусы в области гениталий. 

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, собака гуляла без намордника. Хозяйка посоветовала ребёнку вызвать скорую помощь и ушла с места ЧП. 
Прибывшие медики госпитализировали ребёнка. Ему проведена операция. Полиция нашла владелицу агрессивной собаки, которая не смогла объяснить причину ЧП и своего поведения после нападения животного. 

Как сообщает сайт «Катунь24», начато процессуальное разбирательство. Родители ребёнка намерены предъявить иск о моральном ущербе. 

Напомним, в середине марта спасатели в Новосибирске помогли хозяйке вытащить лабрадора, который провалился в погреб. 

Теги: Алтайский край

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сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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