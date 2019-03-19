Собака из списка опасных пород МВД повредила мошонку ребёнка в Барнауле

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Собака из списка опасных пород МВД повредила мошонку ребёнка в БарнаулеРубрика: проиcшествия
19.03.2019 19:59
фото с сайта pixabay.com
Доберман, занесённый МВД в список потенциально опасных пород, напал на ребёнка в Барнауле.
Собака породы доберман, которую МВД отнесло к потенциально опасным, напала на школьника в Барнауле. Мальчик получил укусы в области гениталий.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, собака гуляла без намордника. Хозяйка посоветовала ребёнку вызвать скорую помощь и ушла с места ЧП.
Прибывшие медики госпитализировали ребёнка. Ему проведена операция. Полиция нашла владелицу агрессивной собаки, которая не смогла объяснить причину ЧП и своего поведения после нападения животного.
Как сообщает сайт «Катунь24», начато процессуальное разбирательство. Родители ребёнка намерены предъявить иск о моральном ущербе.
Напомним, в середине марта спасатели в Новосибирске помогли хозяйке вытащить лабрадора, который провалился в погреб.
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Лента новостей
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку
Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней
Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта
Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске
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Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»
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