В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

Фото из группы «Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте»

На территории нового кампуса будут находиться общежития, образовательные корпуса, научно-исследовательские лаборатории.

В Новосибирске началась работа над созданием межвузовского кампуса. План проекта был представлен в рамках выставки «Учебная Сибирь – 2019». Более подробная информация о разработке появилась сегодня, 19 марта, на сайте правительства Новосибирской области.

На территории кампуса планируется разместить общежития, образовательные и административные корпуса, научно-исследовательские лаборатории, бизнес-инкубаторы и центры прототипирования. Основная цель проекта – дать студентам дополнительную возможность участвовать в инновационных международных проектах, получать знания от специалистов в разных областях, ввести в науку комплексный подход к исследованиям.

Руководителем проекта создания кампуса станет министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев, в роли куратора всего процесса выступит заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков.

Напомним, 11 февраля 2019 года СО РАН решило сотрудничать с исследовательским центром Мексики.