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В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

Рубрика: наука

19.03.2019 09:49

Фото из группы «Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте»

На территории нового кампуса будут находиться общежития, образовательные корпуса, научно-исследовательские лаборатории.

В Новосибирске началась работа над созданием межвузовского кампуса. План проекта был представлен в рамках выставки «Учебная Сибирь – 2019». Более подробная информация о разработке появилась сегодня, 19 марта, на сайте правительства Новосибирской области.

На территории кампуса планируется разместить общежития, образовательные и административные корпуса, научно-исследовательские лаборатории, бизнес-инкубаторы и центры прототипирования. Основная цель проекта – дать студентам дополнительную возможность участвовать в инновационных международных проектах, получать знания от специалистов в разных областях, ввести в науку комплексный подход к исследованиям.

Руководителем проекта создания кампуса станет министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев, в роли куратора всего процесса выступит заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков. 

Напомним, 11 февраля 2019 года СО РАН решило сотрудничать с исследовательским центром Мексики.

Теги: студенты инновации образование

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Лента новостей

Предложить новость

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Купить дом за одну зарплату можно под Омском

сегодня 11:58 Экономика 0 Коммент.

Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

сегодня 11:11 Наука 0 Коммент.

Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

сегодня 09:49 Наука 0 Коммент.

Новосибирск простится с Юрием Шиллером 20 марта

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ

сегодня 08:22 Общество 0 Коммент.

Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП

сегодня 08:11 Экономика 0 Коммент.

Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

сегодня 07:27 Общество 0 Коммент.

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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