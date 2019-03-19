Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

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Согласно информации ведомства, фирма фактически исполняла функции диспетчерской службы и передавала данные водителям, не имеющим разрешения на перевозку пассажиров.

Прокуратура Новосибирской области проверила работу ООО «Лидер-Н» и выяснила, что фирма сотрудничала с водителями, у которых не было соответствующих разрешений на перевозку пассажиров. Согласно информации ведомства, это могло стать причиной опасности и навредить людям.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что компания «Лидер-Н» через приложение rutaxi.ru и по телефону принимала заказы от клиентов, после чего перенаправляла данные своим водителям. При этом фирма не имела никакой информации о состоянии автомобиля, в котором поедет пассажир, и о том, есть ли у самого водителя права и разрешение на перевозку.

После нескольких проверок стало ясно, что таксисты не раз нарушили закон. Оказалось, что они не проходили медосмотры, не выдавали чеки клиентам и не имели путевого листа, а на машине отсутствовали опознавательные знаки такси.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании деятельности фирмы незаконной. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда пока в законную силу не вступило.

Напомним, в начале февраля новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шубу из машины.