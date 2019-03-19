Лента новостейПредложить новость
Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней
В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»
Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта
Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске
Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров
Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы
Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажировРубрика: общество, проиcшествия
19.03.2019 15:29
фото с сайта pixabay.com
Согласно информации ведомства, фирма фактически исполняла функции диспетчерской службы и передавала данные водителям, не имеющим разрешения на перевозку пассажиров.
Прокуратура Новосибирской области проверила работу ООО «Лидер-Н» и выяснила, что фирма сотрудничала с водителями, у которых не было соответствующих разрешений на перевозку пассажиров. Согласно информации ведомства, это могло стать причиной опасности и навредить людям.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что компания «Лидер-Н» через приложение rutaxi.ru и по телефону принимала заказы от клиентов, после чего перенаправляла данные своим водителям. При этом фирма не имела никакой информации о состоянии автомобиля, в котором поедет пассажир, и о том, есть ли у самого водителя права и разрешение на перевозку.
После нескольких проверок стало ясно, что таксисты не раз нарушили закон. Оказалось, что они не проходили медосмотры, не выдавали чеки клиентам и не имели путевого листа, а на машине отсутствовали опознавательные знаки такси.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании деятельности фирмы незаконной. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда пока в законную силу не вступило.
Напомним, в начале февраля новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шубу из машины.
Комментарии
Лента новостей
Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней
В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»
Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта
Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске
Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров
Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы
Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
Новости по теме
Популярное