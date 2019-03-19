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Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»Рубрика: афиша
19.03.2019 12:49
фото с сайта конкурса
На международном конкурсе красоты «Мисс Офис» Новосибирскую область будут представлять сразу три девушки.
На финал международного конкурса «Мисс Офис» поедут сразу три представительницы Новосибирска. В мегаполисе прошёл кастинг.
Жюри определило, что представлять столицу Сибири будут Алёна Тарасова, которая работает главным специалистом «Россельхозбанка», Анастасия Томышева – руководитель партнёрских продаж СК «ВСК – Линия жизни» и Елизавета Знагован – маркетолог ООО «Восток-Моторс».
Конкуренция у представительниц Новосибирска будет серьёзная. Региональные кастинги только на старте. В сентябре пройдёт интернет-голосование на сайте «Мисс Офис». К нему будут допущены только 100 лучших девушек. В финал же выдут только 30.
Победительница получит приз в два миллиона рублей и возможность стать лицом учредителя и спонсора конкурса – компании «Комус».
Конкурс «Мисс Офис» проходит с 2010 года. В прошлом году победу одержала Алёна Титова, офис-менеджер из Екатеринбурга.
В 2015 году жительница Новосибирска Мария Филиппова уже поднималась на высшую ступень конкурса «Мисс Офис».
Напомним, в феврале три жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре.
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