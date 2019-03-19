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Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

Рубрика: афиша

19.03.2019 12:49

фото с сайта конкурса

На международном конкурсе красоты «Мисс Офис» Новосибирскую область будут представлять сразу три девушки. 

На финал международного конкурса «Мисс Офис» поедут сразу три представительницы Новосибирска. В мегаполисе прошёл кастинг.

Жюри определило, что представлять столицу Сибири будут Алёна Тарасова, которая работает главным специалистом «Россельхозбанка», Анастасия Томышева – руководитель партнёрских продаж СК «ВСК – Линия жизни» и Елизавета Знагован – маркетолог ООО «Восток-Моторс». 

Конкуренция у представительниц Новосибирска будет серьёзная. Региональные кастинги только на старте. В сентябре пройдёт интернет-голосование на сайте «Мисс Офис». К нему будут допущены только 100 лучших девушек. В финал же выдут только 30. 

Победительница получит приз в два миллиона рублей и возможность стать лицом учредителя и спонсора конкурса – компании «Комус». 

Конкурс «Мисс Офис» проходит с 2010 года. В прошлом году победу одержала Алёна Титова, офис-менеджер из Екатеринбурга. 

В 2015 году жительница Новосибирска Мария Филиппова уже поднималась на высшую ступень конкурса «Мисс Офис». 

Напомним, в феврале три жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре. 

Теги: конкурсы

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

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