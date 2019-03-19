Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

фото с сайта конкурса

На международном конкурсе красоты «Мисс Офис» Новосибирскую область будут представлять сразу три девушки.

На финал международного конкурса «Мисс Офис» поедут сразу три представительницы Новосибирска. В мегаполисе прошёл кастинг.

Жюри определило, что представлять столицу Сибири будут Алёна Тарасова, которая работает главным специалистом «Россельхозбанка», Анастасия Томышева – руководитель партнёрских продаж СК «ВСК – Линия жизни» и Елизавета Знагован – маркетолог ООО «Восток-Моторс».

Конкуренция у представительниц Новосибирска будет серьёзная. Региональные кастинги только на старте. В сентябре пройдёт интернет-голосование на сайте «Мисс Офис». К нему будут допущены только 100 лучших девушек. В финал же выдут только 30.

Победительница получит приз в два миллиона рублей и возможность стать лицом учредителя и спонсора конкурса – компании «Комус».

Конкурс «Мисс Офис» проходит с 2010 года. В прошлом году победу одержала Алёна Титова, офис-менеджер из Екатеринбурга.

В 2015 году жительница Новосибирска Мария Филиппова уже поднималась на высшую ступень конкурса «Мисс Офис».

Напомним, в феврале три жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре.