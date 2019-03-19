Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

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Якутские учёные совместно с коллегами из Японии получили активные клетки древнего мамонтёнка Юки, умершего более 28 тысяч лет назад.

Останки мамонтёнка Юки, обнаруженного в 2011 году на берегу моря Лаптевых, подарили ещё одно открытие — на этот раз оно касается возможности возрождения древних животных, а также механизмов их гибели.

«Учёным впервые удалось получить биологически активные клетки ископаемого животного и частично восстановить его ДНК. Материал был взят из тканей мамонта, около 28 тысяч лет находившегося в вечной мерзлоте», – сообщает журнал «Наука в Сибири», где были опубликованы результаты коллаборации якутских специалистов и их коллег из Японии.

Это исследование может помочь в расшифровке биологической информации, которая содержится в клетках ископаемых животных, речь идёт о механизмах эволюции и причинах их вымирания. При этом методика исключает шансы на клонирование мамонта.

«Возрождение вымерших животных – это возврат человеком долга перед природой. Есть мнение, что мамонты тоже были уничтожены людьми», – добавил руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия), доктор биологических наук Альберт Васильевич Протопопов.

Совместная работа якутских и японских учёных ведётся с конца 90-х годов. Их сотрудничество позволило обнаружить у мамонтёнка Юки головной мозг – пока это единственный найденный мозг ископаемого животного в мире, а также расширения на хоботе, благодаря которому мамонты могли зимой собирать снег для питья, когда водоёмы замерзали.

В настоящее время исследователи реконструируют гибель Юки, которого, как предполагают они, убили пещерные львы, а потом разделали люди.

Напомним, ранее сибирские учёные заявили об угрозе человечеству из-за бактерий и спор, которые таятся в вечной мерзлоте и могут «выйти из спячки».