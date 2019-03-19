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Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

Рубрика: общество

19.03.2019 14:33

фото ru.wikipedia.org

В Москве на 93-м году ушёл из жизни один из классиков советского и российского кинематографа Марлен Хуциев. 

Марлен Хуциев умер в московской клинике, пережив свою жену на два с небольшим месяца. Супругов госпитализировали в одну из московских клиник перед Новым годом. Марлен Мартынович лёг в больницу вместе с женой, не желая оставлять её в одиночестве. Супруга режиссёра скончалась 4 января. 

Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе (ныне Тбилиси) 4 октября 1925 года в семье убеждённого коммуниста. Имя, данное мальчику, произведено от сочетания «Маркс + Ленин». Марлен Хуциев работал режиссёром на Одесской киностудии, ставил спектакли в театре «Современник», руководил творческим объединением «Экран». Один из самых известных фильмов, снятых Марленом Хуциевым – «Весна на Заречной улице». 

Прощание с режиссёром, по предварительным данным, пройдёт в Москве в Доме кино. 

Напомним, в Новосибирске умер кинодокументалист Юрий Шиллер. Прощание с ним пройдёт 20 марта. 

Теги: кино

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Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

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