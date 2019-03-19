Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

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В Москве на 93-м году ушёл из жизни один из классиков советского и российского кинематографа Марлен Хуциев.

Марлен Хуциев умер в московской клинике, пережив свою жену на два с небольшим месяца. Супругов госпитализировали в одну из московских клиник перед Новым годом. Марлен Мартынович лёг в больницу вместе с женой, не желая оставлять её в одиночестве. Супруга режиссёра скончалась 4 января.

Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе (ныне Тбилиси) 4 октября 1925 года в семье убеждённого коммуниста. Имя, данное мальчику, произведено от сочетания «Маркс + Ленин». Марлен Хуциев работал режиссёром на Одесской киностудии, ставил спектакли в театре «Современник», руководил творческим объединением «Экран». Один из самых известных фильмов, снятых Марленом Хуциевым – «Весна на Заречной улице».

Прощание с режиссёром, по предварительным данным, пройдёт в Москве в Доме кино.

Напомним, в Новосибирске умер кинодокументалист Юрий Шиллер. Прощание с ним пройдёт 20 марта.