Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководители из Новосибирской области вошли в сотню лучших по всей России.

Руководители компаний из Новосибирской области стали победителями финала конкурса «Лидеры России» 2018-2019. В этом году за звание лучших боролись 300 конкурсантов со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области сегодня, 19 марта.

На прошедшей 17 марта в Сочи церемонии закрытия финала конкурса были объявлены имена лучших управленцев России. Победителями стали 104 участника, трое из них представляли Новосибирскую область. Это Константин Морозков (ПАО «РусГидро»), Александр Шепилов (постоянное представительство Челябинской области при Правительстве РФ) и Андрей Яковлев (ООО «Инфраструктура Инвест Групп»).

Основной целью данного конкурса является повышение профессиональных качеств и общение с другими представителями бизнеса или госуправления.

Напомним, в феврале 2019 года жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре.