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Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

Рубрика: общество

19.03.2019 11:49

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководители из Новосибирской области вошли в сотню лучших по всей России.

Руководители компаний из Новосибирской области стали победителями финала конкурса «Лидеры России» 2018-2019. В этом году за звание лучших боролись 300 конкурсантов со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области сегодня, 19 марта.

На прошедшей 17 марта в Сочи церемонии закрытия финала конкурса были объявлены имена лучших управленцев России. Победителями стали 104 участника, трое из них представляли Новосибирскую область. Это Константин Морозков (ПАО «РусГидро»), Александр Шепилов (постоянное представительство Челябинской области при Правительстве РФ) и Андрей Яковлев (ООО «Инфраструктура Инвест Групп»). 

Основной целью данного конкурса является повышение профессиональных качеств и общение с другими представителями бизнеса или госуправления.

Напомним, в феврале 2019 года жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре.

 

Теги: конкурсы предпринимательство бизнес

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Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Купить дом за одну зарплату можно под Омском

сегодня 11:58 Экономика 0 Коммент.

Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

сегодня 11:11 Наука 0 Коммент.

Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

сегодня 09:49 Наука 0 Коммент.

Новосибирск простится с Юрием Шиллером 20 марта

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский троеборец стал трёхкратным чемпионом мира на Специальной Олимпиаде в ОАЭ

сегодня 08:22 Общество 0 Коммент.

Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП

сегодня 08:11 Экономика 0 Коммент.

Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

сегодня 07:27 Общество 0 Коммент.

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

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