Лента новостейПредложить новость
Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней
В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»
Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта
Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске
Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров
Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы
Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»
В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»Рубрика: общество
19.03.2019 16:49
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Компанию Алексея Джулая могут признать несостоятельной из-за долгов.
Инспекция Федеральной налоговой службы России по Калининскому району Новосибирска подала заявление в Арбитражный суд Новосибирской области с просьбой признать должника банкротом. Ответчиком в документе выступает ООО «Дискус».
«Компания будет признана банкротом только в том случае, если остаточный долг будет превышать 300 тысяч рублей. По практике такая сумма долга могла накопится в виде НДС, земельного налога и из страховых взносов и НДФЛ», – прокомментировал управляющий партнёр юридического агенства «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов.
В суде рассказали, что судья по этому делу будет назначен в ближайшие пять дней. Сумма исковых требований к компании составило 8 миллионов 193 тысячи 87 рублей. В первую инстанцию документ поступил 19 марта.
Напомним, в январе 2019 года Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей
Комментарии
Лента новостей
Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней
В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»
Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта
Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске
Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров
Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы
Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»
Статьи по теме
Дело - труба
Истории рабочих, которые вынуждены голодать из-за полугодовой задержк...
Один за всех
Где в Новосибирске появятся новые автовокзалы взамен недостроенного ...
Новости по теме
Популярное