В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

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Компанию Алексея Джулая могут признать несостоятельной из-за долгов.

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Калининскому району Новосибирска подала заявление в Арбитражный суд Новосибирской области с просьбой признать должника банкротом. Ответчиком в документе выступает ООО «Дискус».

«Компания будет признана банкротом только в том случае, если остаточный долг будет превышать 300 тысяч рублей. По практике такая сумма долга могла накопится в виде НДС, земельного налога и из страховых взносов и НДФЛ», – прокомментировал управляющий партнёр юридического агенства «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов.

В суде рассказали, что судья по этому делу будет назначен в ближайшие пять дней. Сумма исковых требований к компании составило 8 миллионов 193 тысячи 87 рублей. В первую инстанцию документ поступил 19 марта.

Напомним, в январе 2019 года Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей