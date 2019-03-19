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В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

Рубрика: общество

19.03.2019 16:49

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Компанию Алексея Джулая могут признать несостоятельной из-за долгов.

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Калининскому району Новосибирска подала заявление в Арбитражный суд Новосибирской области с просьбой признать должника банкротом. Ответчиком в документе выступает ООО «Дискус». 

«Компания будет признана банкротом только в том случае, если остаточный долг будет превышать 300 тысяч рублей. По практике такая сумма долга могла накопится в виде НДС, земельного налога и из страховых взносов и НДФЛ», – прокомментировал управляющий партнёр юридического агенства «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов.

В суде рассказали, что судья по этому делу будет назначен в ближайшие пять дней. Сумма исковых требований к компании составило 8 миллионов 193 тысячи 87 рублей. В первую инстанцию документ поступил 19 марта.

Напомним, в январе 2019 года Новосибирский арбитраж обязал «Дискус-плюс» выплатить СГК 46 миллионов рублей

 

Теги: банкротство арбитражный суд налоговая служба

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Предложить новость

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Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

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