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В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

Рубрика: общество

19.03.2019 13:10

фото с сайта курьер.среда.бердск

На полное уничтожение свалки в районе побережья Обского моря отвели восемь лет; после засыпки ямы здесь высадят новые деревья. 

Бывший карьер в Бердске, где образовалась стихийная свалка, решено засыпать и засадить саженцами деревьев. Об этом сообщает «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на городское управление природными ресурсами. 

Разработана программа рекультивации существующего карьера с последующим использованием участка под посадку деревьев. 

Карьер имеет площадь 0,6 гектара, его глубина – семь метров. Рекультивация предусматривает очистку участка от мусора, засыпку плодородной почвой и минеральными удобрениями. Предполагается высаживание на этом участке 2800 саженцев сосны. 
Начальные работы завершат уже в этом году, в 200 проведут чистовую планировку, а с 2021 по 2027 будут высаживать деревья. 

Стоимость засыпки стихийной свалки оценена в 8,2 миллиона рублей. 

Напомним, в феврале 2019 года жители села Марусино попросили губернатора Новосибирской области разобраться с выделением участков под строительство на скотомогильнике.

Теги: Бердск

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Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

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