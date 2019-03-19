В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

фото с сайта курьер.среда.бердск

На полное уничтожение свалки в районе побережья Обского моря отвели восемь лет; после засыпки ямы здесь высадят новые деревья.

Бывший карьер в Бердске, где образовалась стихийная свалка, решено засыпать и засадить саженцами деревьев. Об этом сообщает «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на городское управление природными ресурсами.

Разработана программа рекультивации существующего карьера с последующим использованием участка под посадку деревьев.

Карьер имеет площадь 0,6 гектара, его глубина – семь метров. Рекультивация предусматривает очистку участка от мусора, засыпку плодородной почвой и минеральными удобрениями. Предполагается высаживание на этом участке 2800 саженцев сосны.

Начальные работы завершат уже в этом году, в 200 проведут чистовую планировку, а с 2021 по 2027 будут высаживать деревья.

Стоимость засыпки стихийной свалки оценена в 8,2 миллиона рублей.

Напомним, в феврале 2019 года жители села Марусино попросили губернатора Новосибирской области разобраться с выделением участков под строительство на скотомогильнике.