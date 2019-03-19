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В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

Рубрика: общество

19.03.2019 18:22

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Законопроект об исчислении времени появился на сайте госоргана.

Депутат Госдумы Андрей Барышев предложил вернуть отменённое в 2011 году летнее время. Документ был размещён на сайте органа сегодня, 19 марта.

В пояснении к проекту депутат расписал план перевода стрелок часов в стране – ежегодно в последнее воскресенье марта в 2:00 на час вперёд и в последнее воскресенье октября в 3:00 на час назад.

«Из анализа астрономических параметров следует, что в настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство», – отмечает в пояснительной записке Барышев.

Одной из основных целей проекта стало эффективное использование человеком дневного света. В результате увеличения свободного времени, когда солнце ещё не зашло, люди смогут позволить больше времени для личного досуга и занятия спортом.

В региональном центре медицинской профилактики отметили, что увлечение активного времени в солнечный период дня благополучно скажется на здоровье новосибирцев.

Напомним, в марте 2019 года Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей.

 

Теги: законотворчество Госдума время часы перевод

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

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