В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

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В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времениРубрика: общество
19.03.2019 18:22
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Законопроект об исчислении времени появился на сайте госоргана.
Депутат Госдумы Андрей Барышев предложил вернуть отменённое в 2011 году летнее время. Документ был размещён на сайте органа сегодня, 19 марта.
В пояснении к проекту депутат расписал план перевода стрелок часов в стране – ежегодно в последнее воскресенье марта в 2:00 на час вперёд и в последнее воскресенье октября в 3:00 на час назад.
«Из анализа астрономических параметров следует, что в настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство», – отмечает в пояснительной записке Барышев.
Одной из основных целей проекта стало эффективное использование человеком дневного света. В результате увеличения свободного времени, когда солнце ещё не зашло, люди смогут позволить больше времени для личного досуга и занятия спортом.
В региональном центре медицинской профилактики отметили, что увлечение активного времени в солнечный период дня благополучно скажется на здоровье новосибирцев.
Напомним, в марте 2019 года Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей.
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