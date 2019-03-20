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В Кемеровской области испытали защитный купол комплекса «Ртуть-БМ»Рубрика: общество
20.03.2019 09:12
Источник фотографии: www.topwar.ru
В учениях приняли участие более 400 военнослужащих.
Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы, расположенного в Кемеровской области, провели учения с использованием нового комплекса защиты 1Л262 «Ртуть-БМ». Установка позволяет укрыть ряд стратегических объектов под блокирующим удары куполом. Предполагаемые снаряды противника уничтожаются или полностью деактивируются, попадая на комплекс.
На учениях военные смоделировали ситуацию нападения противника с использованием радиоуправляемых ракет и снарядов с радио взрывателями. Именно их специалисты блокировали при помощи комплекса «Ртуть-БМ». Как сообщается, испытания установки прошли успешно.
В ведомстве уточнили, что военные учения продлятся до конца марта. Всего в них будут участвовать более 400 военнослужащих и выше 50 единиц спецтехники.
Напомним, в зимних учениях на Кузбассе испытали 500 танков, артиллерийских установок и авиационных машин.
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