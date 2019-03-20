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В Кемеровской области испытали защитный купол комплекса «Ртуть-БМ»

Рубрика: общество

20.03.2019 09:12

Источник фотографии: www.topwar.ru

В учениях приняли участие более 400 военнослужащих.

Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы, расположенного в Кемеровской области, провели учения с использованием нового комплекса защиты 1Л262 «Ртуть-БМ». Установка позволяет укрыть ряд стратегических объектов под блокирующим удары куполом. Предполагаемые снаряды противника уничтожаются или полностью деактивируются, попадая на комплекс. 

На учениях военные смоделировали ситуацию нападения противника с использованием радиоуправляемых ракет и снарядов с радио взрывателями. Именно их специалисты блокировали при помощи комплекса «Ртуть-БМ». Как сообщается, испытания установки прошли успешно.

В ведомстве уточнили, что военные учения продлятся до конца марта. Всего в них будут участвовать более 400 военнослужащих и выше 50 единиц спецтехники.

Напомним, в зимних учениях на Кузбассе испытали 500 танков, артиллерийских установок и авиационных машин. 

 

Теги: учения военная техника Кемеровская область

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Красноярцы померились в силе мужских пощёчин

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Весна приходит в Новосибирск на выходных

сегодня 09:57 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области испытали защитный купол комплекса «Ртуть-БМ»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

вчера 16:19 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

вчера 15:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:56 Экономика 0 Коммент.

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вчера 14:49 Политика 0 Коммент.

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вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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