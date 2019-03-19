В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

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В Новосибирске загорелся припаркованный автомобильРубрика: проиcшествия
19.03.2019 16:19
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Отечественный автомобиль загорелся в Калининском районе; очевидцы сделали фото до приезда пожарных.
В Калининском районе Новосибирска произошло возгорание автомобиля, сообщили подписчики паблика «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».
Припаркованный возле дома № 80 на улице Объединения ВАЗ-2111 в короткий срок охватило пламя. Когда на место происшествия прибыли спасатели, автомобиль обгорел дочерна.
«Пожар случился в 14:00. В 14:04 на место прибыли спасатели и устранили открытое пламя. В 14:24 автомобиль был полностью потушен. Площадь возгорания – семь квадратных метров», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По словам спасателей и очевидцев, пострадавших нет. Причины возгорания не установлены.
Напомним, в феврале этого года в Новосибирске загорелся грузовой автомобиль.
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