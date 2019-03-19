В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Отечественный автомобиль загорелся в Калининском районе; очевидцы сделали фото до приезда пожарных.

В Калининском районе Новосибирска произошло возгорание автомобиля, сообщили подписчики паблика «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

Припаркованный возле дома № 80 на улице Объединения ВАЗ-2111 в короткий срок охватило пламя. Когда на место происшествия прибыли спасатели, автомобиль обгорел дочерна.

«Пожар случился в 14:00. В 14:04 на место прибыли спасатели и устранили открытое пламя. В 14:24 автомобиль был полностью потушен. Площадь возгорания – семь квадратных метров», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По словам спасателей и очевидцев, пострадавших нет. Причины возгорания не установлены.

Напомним, в феврале этого года в Новосибирске загорелся грузовой автомобиль.