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В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

Рубрика: общество

19.03.2019 14:41

Фото с сайте агентства недвижимости «Жилфонд»

Жилой двухэтажный дом предназначен под снос; людей, проживающих там, планируют выселить.

В интернете появилось объявление о продаже барака в Новосибирске, на улице Октябрьской, 6 за 30 миллионов рублей. Информацию о доме опубликовали на сайте агентства недвижимости «Жилфонд».

«Продаётся земельный участок площадью 626 м² в Тихом центре Железнодорожного района города Новосибирска. Дом предназначен под снос. Возможен обмен», – говорится в объявлении.

Также уточняется, что в бараке живут люди, с выселением которых проблем не возникнет.

Отметим, что в прошлый раз барак пытались продать в начале 2019 года, тогда владельцем стала Елена Гантимурова. Однако сейчас на сайте «Жилфонда» указано, что домом владеет юридическое лицо. Возможно, за последние месяцы дом продавали ещё раз.

Напомним, 19 марта 2019 года эксперты нашли самый недорогой дом в России.

Теги: недвижимость продажа снос дома

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

В Арбитражный суд передали заявление о признании банкротом компании «Дискус»

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

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