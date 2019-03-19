В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

Фото с сайте агентства недвижимости «Жилфонд»

Жилой двухэтажный дом предназначен под снос; людей, проживающих там, планируют выселить.

В интернете появилось объявление о продаже барака в Новосибирске, на улице Октябрьской, 6 за 30 миллионов рублей. Информацию о доме опубликовали на сайте агентства недвижимости «Жилфонд».

«Продаётся земельный участок площадью 626 м² в Тихом центре Железнодорожного района города Новосибирска. Дом предназначен под снос. Возможен обмен», – говорится в объявлении.

Также уточняется, что в бараке живут люди, с выселением которых проблем не возникнет.

Отметим, что в прошлый раз барак пытались продать в начале 2019 года, тогда владельцем стала Елена Гантимурова. Однако сейчас на сайте «Жилфонда» указано, что домом владеет юридическое лицо. Возможно, за последние месяцы дом продавали ещё раз.

Напомним, 19 марта 2019 года эксперты нашли самый недорогой дом в России.