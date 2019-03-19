В Новосибирском районе несовершеннолетний внук избил собственную бабушку

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Согласно информации прокуратуры, подросток ударил пенсионерку в левый бок, что привело к разрыву селезёнки.

Новосибирский районный суд осудил 15-летнего подростка за жестокое избиение пожилого человека. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры по Новосибирской области.

Юношу признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Согласно информации ведомства, 3 февраля 2018 года внук был у своей бабушки в доме на улице Советской в селе Криводановка. Во время ссоры подросток ударил пенсионерку ногой в левый бок. Медики диагностировали закрытую тупую травму живота с разрывом селезёнки.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, суд первой инстанции назначил молодому человеку наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком также в два года. Жалоб осуждённого и адвокатов суд не удовлетворил.

Напомним, в конце февраля в Новосибирске дело малолетнего стрелка передали в суд.