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В Новосибирском районе несовершеннолетний внук избил собственную бабушку

Рубрика: проиcшествия

19.03.2019 16:16

фото с сайта pixabay.com

Согласно информации прокуратуры, подросток ударил пенсионерку в левый бок, что привело к разрыву селезёнки. 

Новосибирский районный суд осудил 15-летнего подростка за жестокое избиение пожилого человека. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры по Новосибирской области. 

Юношу признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Согласно информации ведомства, 3 февраля 2018 года внук был у своей бабушки в доме на улице Советской в селе Криводановка. Во время ссоры подросток ударил пенсионерку ногой в левый бок. Медики диагностировали закрытую тупую травму живота с разрывом селезёнки. 

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, суд первой инстанции назначил молодому человеку наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком также в два года. Жалоб осуждённого и адвокатов суд не удовлетворил. 

Напомним, в конце февраля в Новосибирске дело малолетнего стрелка передали в суд. 

 

Теги: прокуратура суд тяжкое преступление

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

сегодня 17:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

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