В Новосибирском районе несовершеннолетний внук избил собственную бабушку

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В Новосибирском районе несовершеннолетний внук избил собственную бабушкуРубрика: проиcшествия
19.03.2019 16:16
фото с сайта pixabay.com
Согласно информации прокуратуры, подросток ударил пенсионерку в левый бок, что привело к разрыву селезёнки.
Новосибирский районный суд осудил 15-летнего подростка за жестокое избиение пожилого человека. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры по Новосибирской области.
Юношу признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Согласно информации ведомства, 3 февраля 2018 года внук был у своей бабушки в доме на улице Советской в селе Криводановка. Во время ссоры подросток ударил пенсионерку ногой в левый бок. Медики диагностировали закрытую тупую травму живота с разрывом селезёнки.
Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, суд первой инстанции назначил молодому человеку наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком также в два года. Жалоб осуждённого и адвокатов суд не удовлетворил.
Напомним, в конце февраля в Новосибирске дело малолетнего стрелка передали в суд.
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