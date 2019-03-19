В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

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В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемураРубрика: общество
19.03.2019 12:29
фото с сайта pixabay.com
Родители ни на шаг не отходят от малышей – постоянно за ними следят и чистят им шёрстку.
Одна из жительниц города сняла на видео новорождённых лемуров. Малыши попали в кадр камеры 18 марта.
На видео видно, что взрослые сородичи ни на шаг не отходят от малышей. Обычно в потомстве появляется один или два малыша, но в этот раз самка принесла трёх детёнышей.
Согласно информации Новосибирского зоопарка, первых лемуров они получили ещё в 1989 году, успешное размножение началось 16 лет назад, на территории зоопарка выросли уже 42 детёныша. Кошачьи лемуры очень трепетно относятся к появлениям новых членов семьи. Вся группа активно участвует в воспитании потомства и оберегает новорождённых.
Как правило, лемуры очень активны днём, питаются листьями деревьев, различными цветами и насекомыми. Для общения с сородичами они используют свой длинный хвост – меняя его положение, они подают сигналы.
Кольцехвостый лемур или катта внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы. Сейчас Новосибирский зоопарк активно участвует в международной программе сохранения этого вида.
Напомним, 6 марта Новосибирский зоопарк показал подросших белых медвежат Кая и Герды.
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