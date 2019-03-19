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В Омске бездомный вахтовик задушил собутыльника за кражу штанов и телефона

Рубрика: проиcшествия

19.03.2019 15:47

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Житель города Исилькуль задушил мужчину, который похитил и продал его имущество; до убийства пострадавший и подозреваемый вместе пили на вырученные деньги.

Следователи совместно с бойцами Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, сообщила 18 марта пресс-служба СУ СКР по Омской области. 

По информации следствия, 45-летний вахтовик приехал в Омск из Исилькуля к своей знакомой. В результате ссоры женщина выгнала гостя на улицу, где три дня он прожил внутри теплотрассы. 

Вечером 14 марта оставшийся без крова вахтовик встретил приятеля, который пригласил его в компанию своих друзей. Во время общего застолья у мужчины забрали мобильный телефон и брюки. Похитителем имущества подозреваемого оказался брат приятеля. Украденное имущество он сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил спиртное и вернулся к компании. 

Вахтовик и его обидчик продолжили совместно выпивать. Поздней ночью двое мужчин вышли на улицу покурить, и подозреваемый стал требовать от похитителя обратно свой телефон. Получив отказ, вахтовик задушил 28-летнего потерпевшего, снял с него свои штаны, переоделся и ушёл. 

Брошенное на улице тело 15 марта обнаружили прохожие. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Вскоре подозреваемый в убийстве был установлен и задержан на улице Мельничной неподалёку от теплотрассы, в которой ночевал. 

На допросе подозреваемый признал вину. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

Напомним, в марте кузбассовец без причины убил свою мать и пришёл сдаваться в полицию.

 

Теги: происшествия криминал Омск

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Лента новостей

Предложить новость

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В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:19 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

сегодня 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

сегодня 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Раскритикованные блогером Варламовым проектировщики займутся «Академгородком 2.0»

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

«Глобус» отремонтирует крышу за 110 миллионов рублей

сегодня 14:06 Культура 0 Коммент.

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на продажу за 135 миллионов рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Бердске потратят 10 миллионов на рекультивацию свалки

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

Три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Офис»

сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

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