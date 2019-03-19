В Омске бездомный вахтовик задушил собутыльника за кражу штанов и телефона

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Житель города Исилькуль задушил мужчину, который похитил и продал его имущество; до убийства пострадавший и подозреваемый вместе пили на вырученные деньги.

Следователи совместно с бойцами Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, сообщила 18 марта пресс-служба СУ СКР по Омской области.

По информации следствия, 45-летний вахтовик приехал в Омск из Исилькуля к своей знакомой. В результате ссоры женщина выгнала гостя на улицу, где три дня он прожил внутри теплотрассы.

Вечером 14 марта оставшийся без крова вахтовик встретил приятеля, который пригласил его в компанию своих друзей. Во время общего застолья у мужчины забрали мобильный телефон и брюки. Похитителем имущества подозреваемого оказался брат приятеля. Украденное имущество он сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил спиртное и вернулся к компании.

Вахтовик и его обидчик продолжили совместно выпивать. Поздней ночью двое мужчин вышли на улицу покурить, и подозреваемый стал требовать от похитителя обратно свой телефон. Получив отказ, вахтовик задушил 28-летнего потерпевшего, снял с него свои штаны, переоделся и ушёл.

Брошенное на улице тело 15 марта обнаружили прохожие. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Вскоре подозреваемый в убийстве был установлен и задержан на улице Мельничной неподалёку от теплотрассы, в которой ночевал.

На допросе подозреваемый признал вину. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в марте кузбассовец без причины убил свою мать и пришёл сдаваться в полицию.