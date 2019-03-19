Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

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По данным космического агентства, объект вошёл в атмосферу 18 декабря в 350 километрах от российского побережья.

Исследователи Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили о сильном взрыве, который произошёл недалеко от Берингова моря. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Согласно данным NASA, взрыв случился 18 декабря 2018 года. Данные обнародовали спустя несколько месяцев из-за того, что учёным потребовалось много времени на обработку полученных снимков.

Диаметр метеорита составил несколько метров, а его скорость – 32 километра в секунду. Сила взрыва – 173 килотонны, что в семь раз больше, чем у атомной бомбы, сильнее него был только известный Челябинский метеорит. До Земли объект не долетел 26 километров.

Падение метеорита на Урале произошло пять лет назад. Суперболид разрушился на высоте примерно 20 километров. Количество высвободившейся энергии оставило около 440 килотонн. По оценке учёных, такие явления случаются раз в 100 лет.

Напомним, 18 марта NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном метеорите; 22 марта он пройдёт в 305 тысячах километров от нашей планеты.