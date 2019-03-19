За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

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За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублейРубрика: общество
19.03.2019 10:41
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Президент России подписал закон о борьбе с оскорблениями госсимволов в интернете.
Владимир Путин подписал закон позволяющий блокировать материалы, размещённые в интернете, которые оскорбляют общество, государственные символы и власти РФ. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.
Принятием решения о блокировке и восстановления работы ресурсов будут заниматься генеральная прокуратура Российской Федерации и Роскомнадзор. Если оскорбительная информация не будет удалена автором самостоятельно, то при возможности это сделают сотрудники Роскомнадзора совместно с провайдером нарушителя.
На удаление незаконной информации автору после информирования выделяются 24 часа. В случае отказа от сотрудничества с властями и исполнения законодательства сайт, на котором была размещена информация, заблокирует провайдер.
С принятием нового закона и внесения поправки в статью 20.1 КоАП нарушителю за распространение оскорбительных материалов будет грозить штраф от 30 до 100 тысяч рублей. При повторных нарушениях размер штрафа будет расти вплоть до 300 тысяч рублей или альтернативы в виде административного ареста на срок до 15 суток.
Напомним, в марте 2019 года Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей.
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Лента новостей
Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория
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