Лента новостейПредложить новость
Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета
В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке
Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор
Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске
Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь ШпекторРубрика: общество
20.03.2019 12:32
фото с сайта общественной палаты РФ
В «меню» высокого гостя включили аварийные коллекторы и разрушающиеся берега.
В Бердске сегодня работает председатель общественной палаты России по ЖКХ Игорь Шпектор.
Высокого гостя сопровождают представители министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и чиновники бердской администрации. В плане знакомства с проблемами Бердска – посещение аварийных коллекторов и выезд на подмываемые берега Бердского залива.
Специалисты бердской администрации предложат на рассмотрение варианты строительства новых водозаборов и коллекторов, сообщает «Курьер. Среда. Бердск». Предполагается, что увиденное Игорем Шпектором общественная палата РФ обсудит на своих заседаниях и даст соответствующие рекомендации ведомствам.
Напомним, в Бердске принято решение потратить 10 миллионов рублей на рекультивацию свалки в лесу.
Комментарии
Лента новостей
Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета
В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке
Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор
Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное