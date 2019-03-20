Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

фото с сайта общественной палаты РФ

В «меню» высокого гостя включили аварийные коллекторы и разрушающиеся берега.

В Бердске сегодня работает председатель общественной палаты России по ЖКХ Игорь Шпектор.

Высокого гостя сопровождают представители министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и чиновники бердской администрации. В плане знакомства с проблемами Бердска – посещение аварийных коллекторов и выезд на подмываемые берега Бердского залива.

Специалисты бердской администрации предложат на рассмотрение варианты строительства новых водозаборов и коллекторов, сообщает «Курьер. Среда. Бердск». Предполагается, что увиденное Игорем Шпектором общественная палата РФ обсудит на своих заседаниях и даст соответствующие рекомендации ведомствам.

Напомним, в Бердске принято решение потратить 10 миллионов рублей на рекультивацию свалки в лесу.