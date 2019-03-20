Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

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Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернетаРубрика: общество
20.03.2019 15:29
фото с сайта pixabay.com
Только 4 % опрошенных россиян относятся положительно к поправкам к законопроектам, призванным ограничить и изолировать российский сегмент интернета.
Институт общественного мнения рассказал об ожиданиях россиян от принятия законопроекта об изоляции интернета. В новом исследовании специалисты расспросили россиян о том, как они объясняют инициативу властей, верят ли в теоретическую возможность отключения Рунета от «внешней» Сети и готовы ли защищать право на свободный доступ к информации.
«Всего 11 % из тех, кто слышал о законопроекте, встретили новость о его появлении равнодушно. Подавляющее же большинство (70 %) относится к законопроекту в той или иной степени отрицательно, а абсолютно поддерживают его всего 4 %. Также большинство опрошенных (60 %) ожидают, что в случае вступления в силу этот законопроект повлияет на их личную жизнь, причём влияние, по их мнению, будет негативным», — отмечается в исследовании.
Наиболее вероятной причиной появления законопроекта 65 % россиян назвали стремление власти контролировать распространение информации. Также 50 % трактуют его появление, как «наступление на свободу слова в интернете», 45 % респондентов уверены, что это попытка отвлечь население от реальных проблем.
Исследование также показало, что 55 % россиян поддерживают акции протеста против изоляции российского сегмента интернета.
Опрос проводился с 15 по 17 марта среди 1700 россиян старше 18 лет.
Напомним, что бердский общественник создал петицию против изоляции русского сегмента интернета.
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