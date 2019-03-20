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Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц Новосибирска

Рубрика: общество

20.03.2019 10:49

Источник фотографии: www.prawdom.ru

Главный архитектор новосибирской области заявил, что сносить в первую очередь нужно дома на Гоголя.

Областной архетектор Александр Авсейков и заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, главный архитектор города Новосибирска Виктор Тимонов обсудили судьбу ветхих построек в Новосибирской области. 

«Первыми под бульдозер пойдут деревня и садовые участки, а лет через 50-60 настанет очередь пятиэтажек», – высказал свое мнение Тимонов. По его словам, стартовать программа должна с улицы Гоголя в центре Новосибирска, которая плотно застроена «хрущёвками». 

Архитекторы пояснили, что смысла в реконструкции домов нет. Более того, Авсейков назвал «хрущёвки» общероссийской проблемой, с которой нужно разобраться как можно раньше. Однако, по мнению архитектора, решающим фактором в сносе пятиэтажек остается состояние российской экономики. Только от её положения зависит то, исчезнут «хрущёвки» через 15 лет или через полвека. 

Напомним, в феврале Новосибирская область приступила к одному из основных направлений нацпроекта «Жильё и городская среда» — расселению жильцов аварийных домов. 

Теги: жильё аварийное жилье снос дома

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

сегодня 15:06 Хроника 0 Коммент.

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Новосибирские власти готовы потратить на первомайские праздники почти два миллиона рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

У инвестора завода по розливу воды из Байкала для Китая нет разрешения на водопользование

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Министра уволили за срыв сроков строительства ЛДС в Сибири

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц Новосибирска

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Главу Оби привлекут к ответственности за незаконный снегоотвал

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Красноярцы померились в силе мужских пощёчин

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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