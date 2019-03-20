Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц Новосибирска

Лента новостейПредложить новость
Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета
В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке
Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор
Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске
Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц НовосибирскаРубрика: общество
20.03.2019 10:49
Источник фотографии: www.prawdom.ru
Главный архитектор новосибирской области заявил, что сносить в первую очередь нужно дома на Гоголя.
Областной архетектор Александр Авсейков и заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, главный архитектор города Новосибирска Виктор Тимонов обсудили судьбу ветхих построек в Новосибирской области.
«Первыми под бульдозер пойдут деревня и садовые участки, а лет через 50-60 настанет очередь пятиэтажек», – высказал свое мнение Тимонов. По его словам, стартовать программа должна с улицы Гоголя в центре Новосибирска, которая плотно застроена «хрущёвками».
Архитекторы пояснили, что смысла в реконструкции домов нет. Более того, Авсейков назвал «хрущёвки» общероссийской проблемой, с которой нужно разобраться как можно раньше. Однако, по мнению архитектора, решающим фактором в сносе пятиэтажек остается состояние российской экономики. Только от её положения зависит то, исчезнут «хрущёвки» через 15 лет или через полвека.
Напомним, в феврале Новосибирская область приступила к одному из основных направлений нацпроекта «Жильё и городская среда» — расселению жильцов аварийных домов.
Комментарии
Лента новостей
Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета
В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке
Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор
Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске
Статьи по теме
Гендиректор ГК «Стрижи»: рынок не готов к переходу на проектное финансирование
Большинство строительных проектов не пройдут банковский стресс-тест, а банкиры пока не заинте...
Новости по теме
Популярное