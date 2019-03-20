Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц Новосибирска

Источник фотографии: www.prawdom.ru

Главный архитектор новосибирской области заявил, что сносить в первую очередь нужно дома на Гоголя.

Областной архетектор Александр Авсейков и заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, главный архитектор города Новосибирска Виктор Тимонов обсудили судьбу ветхих построек в Новосибирской области.

«Первыми под бульдозер пойдут деревня и садовые участки, а лет через 50-60 настанет очередь пятиэтажек», – высказал свое мнение Тимонов. По его словам, стартовать программа должна с улицы Гоголя в центре Новосибирска, которая плотно застроена «хрущёвками».

Архитекторы пояснили, что смысла в реконструкции домов нет. Более того, Авсейков назвал «хрущёвки» общероссийской проблемой, с которой нужно разобраться как можно раньше. Однако, по мнению архитектора, решающим фактором в сносе пятиэтажек остается состояние российской экономики. Только от её положения зависит то, исчезнут «хрущёвки» через 15 лет или через полвека.

Напомним, в феврале Новосибирская область приступила к одному из основных направлений нацпроекта «Жильё и городская среда» — расселению жильцов аварийных домов.