Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

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Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров лесаРубрика: проиcшествия
20.03.2019 12:49
фото с сайта www.19.мвд.рф
Мужчины арендовали лесной участок и подделали документы по заготовке древесины.
Следственное управление МВД по Республике Хакасия возбудило уголовное дело по ч. 3 статьи 260 УК РФ за незаконную вырубку леса в особо крупном объеме.
По версии следствия, двое 38-летних местных жителей арендовали лесной участок и подготовили декларацию, в которую внесли заведомо ложную информацию об объёмах заготовки и наименованиях древесины. Подозреваемые «забыли» упомянуть в отчётах вырубку дорогих пород – пихты и кедра, принадлежащих государственному лесному фонду.
МВД сообщает, что с июня 2017 по январь 2018 года злоумышленники уничтожили около 20 тысяч кубометров леса на сумму 80 миллионов рублей.
На данный момент один фигурант дела арестован, второй находится под домашним арестом.
Напомним, более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области.
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