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Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

Рубрика: проиcшествия

20.03.2019 12:49

фото с сайта www.19.мвд.рф

Мужчины арендовали лесной участок и подделали документы по заготовке древесины.

Следственное управление МВД по Республике Хакасия возбудило уголовное дело по ч. 3 статьи 260 УК РФ за незаконную вырубку леса в особо крупном объеме. 

По версии следствия, двое 38-летних местных жителей арендовали лесной участок и подготовили декларацию, в которую внесли заведомо ложную информацию об объёмах заготовки и наименованиях древесины. Подозреваемые «забыли» упомянуть в отчётах вырубку дорогих пород – пихты и кедра, принадлежащих государственному лесному фонду. 

МВД сообщает, что с июня 2017 по январь 2018 года злоумышленники уничтожили около 20 тысяч кубометров леса на сумму 80 миллионов рублей. 

На данный момент один фигурант дела арестован, второй находится под домашним арестом.

Напомним, более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области. 

 

Теги: браконьерство лес Хакасия

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Предложить новость

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Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

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сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

У инвестора завода по розливу воды из Байкала для Китая нет разрешения на водопользование

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Министра уволили за срыв сроков строительства ЛДС в Сибири

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц Новосибирска

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Главу Оби привлекут к ответственности за незаконный снегоотвал

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

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