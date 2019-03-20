Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

фото: newsmuz.com

Известный скрипач и основатель «Транссибирского Арт-фестиваля» Вадим Репин 21 марта откроет в Новосибирске фотовыставку.

21 марта в 15:00 у входа в Первомайский сквер Новосибирска откроется выставка фоторабот «Твой Транссибирский». Почётное право открыть выставку – у бессменного вдохновителя творческого проекта, уроженца Новосибирска Вадима Репина.

Подготовкой экспозиции занимались сотрудники музея Новосибирска и дирекции арт-фестиваля.

Как обещают организаторы, будут представлены фотографии, которые ранее не были доступны широкому кругу зрителей.

Открытие выставки станет символическим открытием «Транссибирского арт-фестиваля 2019».

В рамках фестиваля Вадим Репин даст в Новосибирске два концерта. Как сказано в программе мероприятия, они пройдут 21 марта и 13 апреля.

Напомним, Вадим Репин рассказывал, как ему удаётся заманить знаменитостей в Сибирь.