Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

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Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим РепинРубрика: культура
20.03.2019 18:33
фото: newsmuz.com
Известный скрипач и основатель «Транссибирского Арт-фестиваля» Вадим Репин 21 марта откроет в Новосибирске фотовыставку.
21 марта в 15:00 у входа в Первомайский сквер Новосибирска откроется выставка фоторабот «Твой Транссибирский». Почётное право открыть выставку – у бессменного вдохновителя творческого проекта, уроженца Новосибирска Вадима Репина.
Подготовкой экспозиции занимались сотрудники музея Новосибирска и дирекции арт-фестиваля.
Как обещают организаторы, будут представлены фотографии, которые ранее не были доступны широкому кругу зрителей.
Открытие выставки станет символическим открытием «Транссибирского арт-фестиваля 2019».
В рамках фестиваля Вадим Репин даст в Новосибирске два концерта. Как сказано в программе мероприятия, они пройдут 21 марта и 13 апреля.
Напомним, Вадим Репин рассказывал, как ему удаётся заманить знаменитостей в Сибирь.
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