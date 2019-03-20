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Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

Рубрика: культура

20.03.2019 18:33

фото: newsmuz.com

Известный скрипач и основатель «Транссибирского Арт-фестиваля» Вадим Репин 21 марта откроет в Новосибирске фотовыставку. 

21 марта в 15:00 у входа в Первомайский сквер Новосибирска откроется выставка фоторабот «Твой Транссибирский». Почётное право открыть выставку – у бессменного вдохновителя творческого проекта, уроженца Новосибирска Вадима Репина. 
Подготовкой экспозиции занимались сотрудники музея Новосибирска и дирекции арт-фестиваля. 

Как обещают организаторы, будут представлены фотографии, которые ранее не были доступны широкому кругу зрителей. 
Открытие выставки станет символическим открытием «Транссибирского арт-фестиваля 2019». 

В рамках фестиваля Вадим Репин даст в Новосибирске два концерта. Как сказано в программе мероприятия, они пройдут 21 марта и 13 апреля. 

Напомним, Вадим Репин рассказывал, как ему удаётся заманить знаменитостей в Сибирь. 

Теги: Мэрия Новосибирска

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Предложить новость

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

сегодня 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

сегодня 18:48 Общество 0 Коммент.

Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан

сегодня 17:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

сегодня 16:49 Наука 0 Коммент.

Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

сегодня 16:31 Политика 0 Коммент.

В Омске студент впал в кому после падения на него ледяной глыбы

сегодня 16:28 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

сегодня 15:06 Хроника 0 Коммент.

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Новосибирские власти готовы потратить на первомайские праздники почти два миллиона рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

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