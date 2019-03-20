Главу Оби привлекут к ответственности за незаконный снегоотвал

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Главу Оби привлекут к ответственности за незаконный снегоотвалРубрика: общество
20.03.2019 10:33
фото с сайта pixabay.com
Прокуратура города Оби потребовала убрать незаконный снегоотвал от жилых домов.
В отношении главы города Оби Новосибирской области Александра Можерина возбуждено административное производство. Прокуратура требует незамедлительно ликвидировать незаконный снегоотвал.
Площадку размером 40 тысяч квадратных метров, расположенную в непосредственной близости от жилых домов на улице Большая в Оби, постановлением главы города, отвели под снегоотвал. После жалоб местных жителей прокуратура провела проверку и выяснила, что складирование снега производится незаконно.
«Площадка, куда местные коммунальщики вывозят снег, не соответствует требования природоохранного и санитарно-эпидемического законодательств», — сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. «Более того, размещение снегоотвала не было согласовано с Роспотребнадзором», — добавили в ведомстве.
В отношении главы города Оби возбуждено административное производство. Снегоотвал, дабы избежать подтопления прилегающей территории, предписано ликвидировать.
Напомним, 5 марта жители Оби написали заявление в прокуратуру, опасаясь, что при таянии незаконный снегоотвал затопит их дома.
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