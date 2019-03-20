Красноярцы померились в силе мужских пощёчин

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Красноярцы померились в силе мужских пощёчинРубрика: общество
20.03.2019 10:11
фото с сайта pixabay.com
В Красноярском крае впервые прошёл чемпионат по пощёчинам.
В рамках спортивного фестиваля Siberian Power Show в Красноярске состоялся чемпионат по мужским пощёчинам.
Мужчина, стоящие лицом к лицу, поочередно давали друг другу пощёчины. В качестве опоры, которая не давала участникам падать после ударов, использовали тумбу для армрестлинга. Впрочем, сила ударов некоторых бойцов оказалась такой, что соперники валились с ног.
Безоговорочным победителем чемпионата стал Василий Камоцкий. За самые мужские пощёчины он получил приз в 30 тысяч рублей.
Напомним, на закончившейся в Красноярске Универсиаде Россия стала безоговорочным лидером по количеству медалей.
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