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Красноярцы померились в силе мужских пощёчин

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Красноярцы померились в силе мужских пощёчин

Рубрика: общество

20.03.2019 10:11

фото с сайта pixabay.com

В Красноярском крае впервые прошёл чемпионат по пощёчинам. 

В рамках спортивного фестиваля Siberian Power Show в Красноярске состоялся чемпионат по мужским пощёчинам. 

Мужчина, стоящие лицом к лицу, поочередно давали друг другу пощёчины. В качестве опоры, которая не давала участникам падать после ударов, использовали тумбу для армрестлинга. Впрочем, сила ударов некоторых бойцов оказалась такой, что соперники валились с ног. 

Безоговорочным победителем чемпионата стал Василий Камоцкий. За самые мужские пощёчины он получил приз в 30 тысяч рублей. 

Напомним, на закончившейся в Красноярске Универсиаде Россия стала безоговорочным лидером по количеству медалей. 

Теги: Красноярский край

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сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Красноярцы померились в силе мужских пощёчин

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