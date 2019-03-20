Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

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Жители микрорайона боялись, что их дети останутся без дошкольного учреждения.

Анатолий Локоть сообщил на своей странице в Facebook, что детский сад в микрорайоне «Европейский берег» не будет замещён новой высоткой.

«Это не так – вариант строительства жилого дома на площадке вместо детского сада не рассматривается. Кроме того, не планируется и размещение дополнительных жилых домов с использованием их территории для размещения детского сада», – прокомментировал ситуацию мэр Новосибирска.

Градоначальник также поручил сотрудникам департамента строительства и архитектуры мэрии взять ситуацию на контроль и не допустить изменения ранее запланированного места расположения детского сада.

Напомним, 13 марта 2019 года застройщик микрорайона «Европейский берег» опроверг сообщения о строительстве дома вместо детсада.