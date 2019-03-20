Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

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Глава республики Алтай Александр Бердников попросил у президента досрочной отставки; на должность назначен Олег Хорохордин.

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова, о которой чиновник объявил сегодня утром. Новым руководителем региона назначен Олег Хорохордин. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

В отличие от Бердникова, который руководил Алтаем с 2013 года и широко известен в политических и общественных кругах России, Олег Хорохордин – «тёмная лошадка».

Он не замечен в публичной деятельности. Занимал руководящие должности в различных представительствах федеральных органов в регионах. Работал в аппарате полномочного представителя президента в ЦФО, правительстве России и администрации президента, а также в Совете НП «ГЛОНАСС».

Напомним, 19 марта об уходе в отставку объявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.