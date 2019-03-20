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Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

Рубрика: политика

20.03.2019 16:31

ФОТО С САЙТА IRCFORUM.RU

Глава республики Алтай Александр Бердников попросил у президента досрочной отставки; на должность назначен Олег Хорохордин.

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова, о которой чиновник объявил сегодня утром. Новым руководителем региона назначен Олег Хорохордин. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля. 

В отличие от Бердникова, который руководил Алтаем с 2013 года и широко известен в политических и общественных кругах России, Олег Хорохордин – «тёмная лошадка». 

Он не замечен в публичной деятельности. Занимал руководящие должности в различных представительствах федеральных органов в регионах. Работал в аппарате полномочного представителя президента в ЦФО, правительстве России и администрации президента, а также в Совете НП «ГЛОНАСС». 

Напомним, 19 марта об уходе в отставку объявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Теги: Республика Алтай

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Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

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Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан

сегодня 17:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

сегодня 16:49 Наука 0 Коммент.

Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

сегодня 16:31 Политика 0 Коммент.

В Омске студент впал в кому после падения на него ледяной глыбы

сегодня 16:28 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

сегодня 15:06 Хроника 0 Коммент.

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Новосибирские власти готовы потратить на первомайские праздники почти два миллиона рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

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