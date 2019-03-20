Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

Лента новостейПредложить новость
Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри
Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин
Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан
Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета
В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке
Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор
Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске
Место главы Республики Алтай занял Олег ХорохординРубрика: политика
20.03.2019 16:31
ФОТО С САЙТА IRCFORUM.RU
Глава республики Алтай Александр Бердников попросил у президента досрочной отставки; на должность назначен Олег Хорохордин.
Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова, о которой чиновник объявил сегодня утром. Новым руководителем региона назначен Олег Хорохордин. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.
В отличие от Бердникова, который руководил Алтаем с 2013 года и широко известен в политических и общественных кругах России, Олег Хорохордин – «тёмная лошадка».
Он не замечен в публичной деятельности. Занимал руководящие должности в различных представительствах федеральных органов в регионах. Работал в аппарате полномочного представителя президента в ЦФО, правительстве России и администрации президента, а также в Совете НП «ГЛОНАСС».
Напомним, 19 марта об уходе в отставку объявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Комментарии
Лента новостей
Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри
Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин
Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан
Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета
В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке
Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор
Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске
Статьи по теме
Свой парень на Алтае
Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...
Три маршрута на Алтай: от снегоходов до караоке
Как выбрать маршрут для новогоднего отдыха
Заповедное братство
Как алтайские заповедники умудряются охранять природу...
Новости по теме
Популярное