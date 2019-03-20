Министра уволили за срыв сроков строительства ЛДС в Сибири

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Рубрика: общество

20.03.2019 10:54

фото с сайта pixabay.com

Объект получил федеральное финансирование и должен был быть сдан ещё в 2018 году, однако этого не произошло.

Губернатор Республики Алтай распорядился освободить от должности министра регионального развития Николая Кондратьева. Как уточняют в пресс-службе правительства республики, такое решение связано со срывом сдачи спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» в установленные сроки.

Объект строится в селе Майма с 2013 года. Он будет включать в себя ледовую арену и многофункциональный спортивный зал. В 2017 году федеральные власти выделили 367 миллионов рублей на достройку этого объекта. Власти Республики Алтай обещали сдать арену в эксплуатацию до конца 2018 года, однако этого до сих пор не произошло.

Должность министра развития займёт Олег Пьянков — экс-начальник государственной жилищной инспекции Республики Алтай.

Напомним, в декабре 2018 года начальная цена разработки сметы новой ледовой арены в Новосибирске выросла до 161 млн 700 тысяч рублей.

 

Теги: строительство Республика Алтай

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сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

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