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Мужчина напал на ребёнка в центре Бердска

Рубрика: проиcшествия

20.03.2019 09:33

фото с сайта pixabay.com

Неадекватный прохожий отобрал у 12-летней девочки сумку и пытался тащить её за руку.

Молодой мужчина набросился на ребёнка в самом центре Бердска. ЧП случилось вечером 19 марта. 

Девочка возвращалась из школы, когда на неё набросился неадекватный прохожий. Мужчина отобрал у ребёнка сумку, хватал школьницу за руки, пытался куда-то тащить, потом убежал. Далеко уйти у нападавшего не получилось. Его скрутили прохожие и передали полиции. 12-летнюю девочку, которая находилась в состоянии шока, отвезли домой. 

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, напавший на ребёнка мужчина был доставлен в отдел полиции. 

«Выяснилось, что это житель Бердска 1995 года рождения. Объяснить свои действия он не смог, так как находился в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье "грабёж"», – рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

Напомним, с 15 марта в Новосибирске разыскивают мужчину, совершившего насильственные действия в отношении несовершеннолетних. 

Теги: Бердск

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Красноярцы померились в силе мужских пощёчин

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сегодня 09:57 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области испытали защитный купол комплекса «Ртуть-БМ»

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:37 Общество 1 Коммент.

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вчера 19:57 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

вчера 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

вчера 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

вчера 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

вчера 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

вчера 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

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