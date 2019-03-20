Мужчина напал на ребёнка в центре Бердска

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Неадекватный прохожий отобрал у 12-летней девочки сумку и пытался тащить её за руку.

Молодой мужчина набросился на ребёнка в самом центре Бердска. ЧП случилось вечером 19 марта.

Девочка возвращалась из школы, когда на неё набросился неадекватный прохожий. Мужчина отобрал у ребёнка сумку, хватал школьницу за руки, пытался куда-то тащить, потом убежал. Далеко уйти у нападавшего не получилось. Его скрутили прохожие и передали полиции. 12-летнюю девочку, которая находилась в состоянии шока, отвезли домой.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, напавший на ребёнка мужчина был доставлен в отдел полиции.

«Выяснилось, что это житель Бердска 1995 года рождения. Объяснить свои действия он не смог, так как находился в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье "грабёж"», – рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, с 15 марта в Новосибирске разыскивают мужчину, совершившего насильственные действия в отношении несовершеннолетних.