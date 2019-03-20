Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

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Житель Болотного получил 9,5 года колонии за чудовищное преступление, которое не смог довести до конца; мужчина хотел сжечь дом с его обитателями.

Суд вынес приговор жителю Новосибирской области, обвинённому в покушении на убийство целой семьи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Как выяснили следователи, 22 мая 2018 года житель города Болотного попытался сжечь жилой дом, внутри которого находилось шесть человек. Причина, толкнувшая мужчину на преступление, – обида на продавщицу местного продуктового магазина, которая жила в этом доме.

Накануне обвиняемый пришёл к ней с просьбой выдать спиртное в долг. Получив отказ, затаивший злобу мужчина придумал план мести и отправился к её дому на улице Чётный парк.

Злоумышленник облил бензином деревянный подъезд дома, в котором жила женщина, и поджёг его. Когда пламя вспыхнуло, обвиняемый скрылся.

Обитатели дома, среди которых было двое малолетних детей, вовремя заметили опасность и смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.

Суд посчитал, что одной только попытки организовать реализовать чудовищный план уже достаточно для вынесения сурового приговора, и назначил мужчине наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, 19 марта в Новосибирске загорелся долгострой на улице Декабристов; очевидцы сняли пожар на видео.