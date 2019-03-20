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Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

Рубрика: общество, проиcшествия

20.03.2019 18:48

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Житель Болотного получил 9,5 года колонии за чудовищное преступление, которое не смог довести до конца; мужчина хотел сжечь дом с его обитателями. 

Суд вынес приговор жителю Новосибирской области, обвинённому в покушении на убийство целой семьи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Как выяснили следователи, 22 мая 2018 года житель города Болотного попытался сжечь жилой дом, внутри которого находилось шесть человек. Причина, толкнувшая мужчину на преступление, – обида на продавщицу местного продуктового магазина, которая жила в этом доме.

Накануне обвиняемый пришёл к ней с просьбой выдать спиртное в долг. Получив отказ, затаивший злобу мужчина придумал план мести и отправился к её дому на улице Чётный парк.

Злоумышленник облил бензином деревянный подъезд дома, в котором жила женщина, и поджёг его. Когда пламя вспыхнуло, обвиняемый скрылся.

Обитатели дома, среди которых было двое малолетних детей, вовремя заметили опасность и смогли самостоятельно выбраться из горящего дома. 

Суд посчитал, что одной только попытки организовать реализовать чудовищный план уже достаточно для вынесения сурового приговора, и назначил мужчине наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Напомним, 19 марта в Новосибирске загорелся долгострой на улице Декабристов; очевидцы сняли пожар на видео.

Теги: Новосибирская область приговор криминал Поджог

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сегодня 16:49 Наука 0 Коммент.

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сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

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