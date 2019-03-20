Новосибирские депутаты нашли решение по сокращению смертности на дорогах

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Новосибирские депутаты нашли решение по сокращению смертности на дорогахРубрика: общество
20.03.2019 11:38
фото с сайта pixabay.com
Новый единый ситуационный центр объединит в единую систему все дорожные службы, благодаря которым можно будет минимизировать количество ДТП.
Депутаты Новосибирской области поддержали инициативу создания единого ситуационного центра по безопасности на транспорте. Информация об этом появилась на сайте Законодательного собрания Новосибирской области.
«Когда вся информация аккумулируется в одном месте и по единым стандартам, по единым регламентирующим документам принимаются решения. Все это предпосылки к созданию единого ситуационного центра по безопасности на транспорте. Именно так ставится вопрос по практике ведущих стран мира», – говорит председатель комитета Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике Фёдор Николаев.
По словам председателя, именно благодаря единому центру во многих странах мирах удалось минимизировать число пострадавших или погибших на дорогах.
Согласно оценке президента РФ Владимира Путина, ежедневно в ДТП погибает около 50 человек. Предполагается, что ситуационный центр объединит в себе все дорожные службы, что позволить приблизиться к желаемому результату.
Напомним, 14 февраля новосибирские депутаты выступили за отмену налога на вывоз мусора.
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