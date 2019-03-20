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Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

Рубрика: наука

20.03.2019 16:49

Фото с сайта НГТУ

В Новосибирске инженеры показали новые возможности коляски-вездехода; теперь она может индивидуально настраиваться под каждого человека. 

В Новосибирске опробовали новую, более комфортную модель коляски-вездехода от Caterwil, GTS 4. Сегодня, 20 марта, видео с испытаний выложили на сайте Новосибирского государственного технического университета, на территории которого они проходили. Создатель коляски Иван Невзоров – выпускник этого вуза.

«В коляске теперь есть специальная панель, которая позволяет регулировать подголовник, длину нижней подушки, угол наклона верхней и нижней части спинки. Также можно выбрать положение каждой в отдельности подножки. То есть теперь она не только помогает проехать по льду или высоким лестницам, но и стала в разы комфортнее», – рассказал Сиб.фм Иван Невзоров.

Отметим, что инвалидные коляски от Caterwil имеют две платформы: колёсную и гусеничную. Первая используется на ровных поверхностях, а вторая помогает преодолевать препятствия в виде лестниц, бордюров, наледей.

Стоимость коляски колеблется от 400 до 500 тысяч рублей в России и от миллиона рублей в Европе. На сегодняшний день продано почти 100 экземпляров. 

Напомним, в феврале 2019 года ученица физматшколы при НГУ создала робота-мусорщика.

Теги: здоровье инновации инвалидность

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сегодня 17:39 Политика 0 Коммент.

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сегодня 16:49 Наука 0 Коммент.

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сегодня 16:31 Политика 0 Коммент.

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сегодня 16:28 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

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сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

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сегодня 15:06 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

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сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

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