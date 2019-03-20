Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

Фото с сайта НГТУ

В Новосибирске инженеры показали новые возможности коляски-вездехода; теперь она может индивидуально настраиваться под каждого человека.

В Новосибирске опробовали новую, более комфортную модель коляски-вездехода от Caterwil, GTS 4. Сегодня, 20 марта, видео с испытаний выложили на сайте Новосибирского государственного технического университета, на территории которого они проходили. Создатель коляски Иван Невзоров – выпускник этого вуза.

«В коляске теперь есть специальная панель, которая позволяет регулировать подголовник, длину нижней подушки, угол наклона верхней и нижней части спинки. Также можно выбрать положение каждой в отдельности подножки. То есть теперь она не только помогает проехать по льду или высоким лестницам, но и стала в разы комфортнее», – рассказал Сиб.фм Иван Невзоров.

Отметим, что инвалидные коляски от Caterwil имеют две платформы: колёсную и гусеничную. Первая используется на ровных поверхностях, а вторая помогает преодолевать препятствия в виде лестниц, бордюров, наледей.

Стоимость коляски колеблется от 400 до 500 тысяч рублей в России и от миллиона рублей в Европе. На сегодняшний день продано почти 100 экземпляров.

Напомним, в феврале 2019 года ученица физматшколы при НГУ создала робота-мусорщика.