Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан

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Представитель национальной культурной автономии казахов Новосибирской области «Арман» прокомментировала предложение исполняющего обязанности президента Республики Казахстан в четвёртый раз сменить название столицы.

19 марта экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит с поста. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев, который 20 марта предложил переименовать Астану в Нурсултан.

Галина Абилева, руководитель национальной культурной автономии казахов «Арман» по Новосибирской области пояснила, что не видит поводов для беспокойства в связи со сменой власти в Казахстане.

«Это был ожидаемый шаг. Назарбаев провёл у власти почти 30 лет и когда-то он должен был уйти. На мой взгляд, жизнь на этом не заканчивается. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы дружба между нашими народами, начатая много лет назад, почему-то перестала существовать», – пояснила Абилева.

Зато предложение переименовать столицу руководитель национальной культурной автономии всерьёз не восприняла.

«Не думаю, что это дело первой важности для политика на новом посту – переименование столицы. Мне кажется, что в Астане и так много объектов, названных в честь Назарбаева: аэропорт, университет. Конечно, человек много сделал для страны, долго был у власти, но того, что есть, достаточно. Разве что улицу можно добавить. Астана ведь была и Целиноградом, и Акмолой. Назарбаев сам назвал этот город Астаной, переименовывать его в четвёртый раз – смешно», – высказалась Абилева.

По данным Всероссийской переписи 2010 года, в Новосибирской области проживает более 10 тысяч этнических казахов. Кроме того, между регионом и соседней республикой установлены тесные культурные и экономические связи, которые, по мнению представителя сообщества «Арман», не должны пострадать из-за смены политического лидера Казахстана.

Напомним, в конце января 2019 года в Астане прошёл российско-казахстанский форум, по итогам которого в вузах Казахстана и России, и, в частности, Сибири появятся новые учебные программы. Они будут готовить специалистов, ориентированных на бизнес и развитие торговых отношений между двумя странами.