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Новосибирские врачи первыми в Сибири одновременно пересадили печень и сердце пациентке

Рубрика: общество

20.03.2019 10:39

фото с сайта pixabay.com

В 2018 году в больницу обратилась женщина с жалобами, её госпитализировал и поставили диагноз «альвеококкоз» – потребовалось срочное хирургическое вмешательство. 

Врачи Новосибирской областной клинической больницы провели уникальную операцию. Они одновременно пересадили 36-летней женщине два жизненно важных органа – сердце и печень. 

По информации издания «Российская Газета», пациентка обратилась в больницу почти год назад. Медики поставили диагноз «альвеококкоз печени» и в срочном порядке госпитализировали женщину. Но во время обследования они обнаружили, что опухоль затронула не только печень, но и на сердце. 

Совместно с коллегами из клиники Мешалкина врачи новосибирской больницы приняли решение об одновременной пересадке органов. Операцию провели в октябре прошлого года. Однако появились проблемы о стороны печёночного трансплантата – пациентку сразу выписать не смогли. 

Позже врачи провели ещё одну операцию, теперь здоровью женщины ничего не угрожает, она идёт на поправку и готовится к выписке. 

Справка: 

Альвеококкоз – это паразитарное заболевание, осложнения болезни связаны с последствиями врастания альвеококка (вид ленточных червей) в окружающие ткани – соседние органы, сосуды и желчные протоки. Основной метод лечения – хирургический. 

Напомним, неделю назад в клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией. 

Теги: клиника Мешалкина Новосибирская областная клиническая больница операция

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