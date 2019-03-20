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Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

Рубрика: общество

20.03.2019 10:22

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

Загорелся долгострой на улице Декабристов; во время пожара на фасаде здания работали строители.

Жители Новосибирска сняли на видео пожар на улице Декабристов, 10, который произошёл вчера, 19 марта. Об этом рассказал очевидец в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил новосибирец, на фасаде висели строители в люльке. Люди снимали происходящее на видео и не собирались звонить в МЧС. Информация до спасателей дошла гораздо позже.

«Пожар был обнаружен в 16:41, спасатели прибыли в 16:48. Загорелся мусор около дома, возгорание было небольшое, поэтому строители сами его ликвидировали. Во время пожара они не были в люльке, эта информация недостоверна», – рассказали Сиб.фм в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также спасатели напоминают, что каждый, кто заметит пожар, должен в первую очередь сообщить специалистам.

Новосибирцы также возмущены поведением земляков и обсуждают эту ситуацию под постом в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Чему удивляться, у нас граждане даже момент убийства снимать будут, радуясь при этом возможности запечатлеть редкий кадр», – высказал своё мнение подписчик сообщества Сергей Серёгин.

Напомним, 18 марта 2018 года подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

Теги: пожар видео ГУ МЧС

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сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

У инвестора завода по розливу воды из Байкала для Китая нет разрешения на водопользование

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Министра уволили за срыв сроков строительства ЛДС в Сибири

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц Новосибирска

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Главу Оби привлекут к ответственности за незаконный снегоотвал

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

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