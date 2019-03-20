Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

Загорелся долгострой на улице Декабристов; во время пожара на фасаде здания работали строители.

Жители Новосибирска сняли на видео пожар на улице Декабристов, 10, который произошёл вчера, 19 марта. Об этом рассказал очевидец в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил новосибирец, на фасаде висели строители в люльке. Люди снимали происходящее на видео и не собирались звонить в МЧС. Информация до спасателей дошла гораздо позже.

«Пожар был обнаружен в 16:41, спасатели прибыли в 16:48. Загорелся мусор около дома, возгорание было небольшое, поэтому строители сами его ликвидировали. Во время пожара они не были в люльке, эта информация недостоверна», – рассказали Сиб.фм в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также спасатели напоминают, что каждый, кто заметит пожар, должен в первую очередь сообщить специалистам.

Новосибирцы также возмущены поведением земляков и обсуждают эту ситуацию под постом в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Чему удивляться, у нас граждане даже момент убийства снимать будут, радуясь при этом возможности запечатлеть редкий кадр», – высказал своё мнение подписчик сообщества Сергей Серёгин.

Напомним, 18 марта 2018 года подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском