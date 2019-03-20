Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

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Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧСРубрика: общество
20.03.2019 10:22
Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области
Загорелся долгострой на улице Декабристов; во время пожара на фасаде здания работали строители.
Жители Новосибирска сняли на видео пожар на улице Декабристов, 10, который произошёл вчера, 19 марта. Об этом рассказал очевидец в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщил новосибирец, на фасаде висели строители в люльке. Люди снимали происходящее на видео и не собирались звонить в МЧС. Информация до спасателей дошла гораздо позже.
«Пожар был обнаружен в 16:41, спасатели прибыли в 16:48. Загорелся мусор около дома, возгорание было небольшое, поэтому строители сами его ликвидировали. Во время пожара они не были в люльке, эта информация недостоверна», – рассказали Сиб.фм в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Также спасатели напоминают, что каждый, кто заметит пожар, должен в первую очередь сообщить специалистам.
Новосибирцы также возмущены поведением земляков и обсуждают эту ситуацию под постом в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Чему удивляться, у нас граждане даже момент убийства снимать будут, радуясь при этом возможности запечатлеть редкий кадр», – высказал своё мнение подписчик сообщества Сергей Серёгин.
Напомним, 18 марта 2018 года подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском
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