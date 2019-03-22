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Первый в Новосибирске ресторан формата true cost запустил новые акции для гостей

Рубрика: общество

25.03.2019 11:25

фото предоставлено рестораном «Честный»

Почти каждый день посетители ресторана «Честный» могут поучаствовать в щедрых акциях заведения.

Ресторан «Честный» предлагает гостям отметить любое праздничное событие без удара по кошельку.

Это первое в Новосибирске заведение формата true cost, который предполагает отсутствие накруток на еду ресторана, а это значит, что все блюда и напитки из меню продаются по себестоимости. Однако гостям необходимо приобрести входной билет. В будние дни на бизнес-ланч вход 99 рублей. Вечером в будни и в выходные дни стоимость билета составляет 299 рублей для девушек и 499 рублей для мужчин.

Такой формат выгоден, как для дружеских посиделок большой компанией, так и для проведения праздников и корпоративов. Приятно удивятся и те, кто пришел сюда на бизнес-ланч или просто поужинать вдвоем.

В понедельник для гостей вход бесплатный, во вторник — на кальяны действует скидка 50 % (после 17 часов), в среду и в воскресенье пары, пришедшие в ресторан, получают скидку на вход и оплачивают 500 рублей за двоих вместо 798 рублей. В четверг каждый четвёртый человек в компании может пройти бесплатно, а в субботу до 17 часов дня действует акция «Счастливые часы» — стоимость входного билета составляет 200 рублей.

Одним из главных преимуществ «Честного» является возможность  попробовать морские деликатесы по их себестоимости.

«В нашем меню представлен большой выбор морепродуктов: камчатский краб, устрицы, креветки, кальмар, гребешок по самым честным ценам — в городе таких нет», — рассказали в самом заведении.

Хотите насладиться вкусной едой и приятной атмосферой со скидкой на вход 30 %? Просто назовите администратору промокод «Сиб.фм». Все подробности и бронь столов по телефону: 383-24-84.

Теги: еда рестораны акции "честный"

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Лента новостей

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сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:33 Экономика 0 Коммент.

Предприниматели смогут получить 1,2 миллиона рублей на реализацию социальных проектов

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут плюсовые температуры всю неделю

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Пациенты с раком головного мозга назвали неочевидные признаки заболевания

сегодня 08:34 Наука 0 Коммент.

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вчера 21:10 Общество 1 Коммент.

Новосибирская биатлонистка признана лучшим новичком зимнего сезона мирового биатлона

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Газификация села в Новосибирской области обойдётся в 128,9 миллиона рублей

вчера 17:03 Общество 0 Коммент.

Спасатели извлекли мужчину из залетевшего под грузовик Nissan Patrol в Новосибирске

вчера 15:04 Хроника 0 Коммент.

Многодетная семья погорельцев с семерыми детьми больше двух недель не может добиться помощи от властей

вчера 14:00 Общество 0 Коммент.

Закон о фейковых новостях не будет распространяться на шутки СМИ 1 апреля

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Российские заключённые в СИЗО смогут смотреть кабельное телевидение

сегодня 11:14 Общество 0 Коммент.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответит на вопросы «ВRонтакте»

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Молния попала в самолёт при посадке в Сочи

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

22.03.2019 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

20.03.2019 Общество 0 Коммент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку

19.03.2019 Общество 1 Коммент.

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Аналитики Росстата составили список самых распространённых детских болезней

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

19.03.2019 Политика 0 Коммент.

Умер известный режиссёр Марлен Хуциев

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

19.03.2019 Общество 0 Коммент.

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18.03.2019 Хроника 0 Коммент.

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