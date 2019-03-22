Первый в Новосибирске ресторан формата true cost запустил новые акции для гостей

фото предоставлено рестораном «Честный»

Почти каждый день посетители ресторана «Честный» могут поучаствовать в щедрых акциях заведения.

Ресторан «Честный» предлагает гостям отметить любое праздничное событие без удара по кошельку.

Это первое в Новосибирске заведение формата true cost, который предполагает отсутствие накруток на еду ресторана, а это значит, что все блюда и напитки из меню продаются по себестоимости. Однако гостям необходимо приобрести входной билет. В будние дни на бизнес-ланч вход 99 рублей. Вечером в будни и в выходные дни стоимость билета составляет 299 рублей для девушек и 499 рублей для мужчин.

Такой формат выгоден, как для дружеских посиделок большой компанией, так и для проведения праздников и корпоративов. Приятно удивятся и те, кто пришел сюда на бизнес-ланч или просто поужинать вдвоем.

В понедельник для гостей вход бесплатный, во вторник — на кальяны действует скидка 50 % (после 17 часов), в среду и в воскресенье пары, пришедшие в ресторан, получают скидку на вход и оплачивают 500 рублей за двоих вместо 798 рублей. В четверг каждый четвёртый человек в компании может пройти бесплатно, а в субботу до 17 часов дня действует акция «Счастливые часы» — стоимость входного билета составляет 200 рублей.

Одним из главных преимуществ «Честного» является возможность попробовать морские деликатесы по их себестоимости.

«В нашем меню представлен большой выбор морепродуктов: камчатский краб, устрицы, креветки, кальмар, гребешок по самым честным ценам — в городе таких нет», — рассказали в самом заведении.

Хотите насладиться вкусной едой и приятной атмосферой со скидкой на вход 30 %? Просто назовите администратору промокод «Сиб.фм». Все подробности и бронь столов по телефону: 383-24-84.