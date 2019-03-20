В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

фото с сайта pixabay.com

Компания уверяет, что на российском рынке присутствует значительное количество аналогов, а действия фирмы не окажут влияния на обеспечение необходимыми препаратами пациентов.

Международная фармацевтическая компания ООО «Такеда Фармасьютикалс» прекратит поставку на территорию РФ нескольких важных препаратов, в том числе и одного сердечного. Об этом появилась информация в письме Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

С апреля 2019 года в страну приостановят поставку кардиологического препарата «Атенолол Никомед». Это адреноблокатор, который используют для лечения артериальной гипертензии, приступов стабильной стенокардии и нарушений сердечного ритма.

Помимо этого, также прекратится поставка противопротозойного, антибактериального средства «Метронидазол Никомед» и антидепрессанта «Амитриптилин Никомед».

В документе сообщается, что причиной прекращения поставок лекарств стал пересмотр продуктового портфеля компании, а также выпуск других препаратов. В письме фармацевтическая фирма отмечает, что на территории РФ имеется достаточно аналогов, поэтому действия «Такеды» никак не повлияют на состояние здоровья граждан.

Напомним, в конце февраля специалисты Новосибирскстата отметили рост цен на несколько сердечных препаратов и некоторые анальгетики.