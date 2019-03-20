Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Причиной пожара может быть сброшенная с верхнего этажа непотушенная сигарета.

Сотрудники МЧС спасли пятилетнего ребёнка из горящей квартиры многоэтажного дома в Октябрьском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сегодня, 20 марта.

Пожар произошёл ночью в квартире на четвёртом этаже. Сообщение о пожаре в 12-этажном здании поступило в 1:12. Прибывшие на место спасатели попали в квартиру, взломав входную дверь. Внутри находилась девочка 2014 года рождения, которая была оставлена без присмотра внутри.

Возгорание началось на балконе, по предварительной версии, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

«Кто-то покурил у окна и, не задумываясь, бросил окурок вниз. Непотушенная сигарета могла стать причиной большой трагедии, если бы пожар вовремя не обнаружили», – уточнятся в сообщении пресс-службы.

Ликвидировав возгорание, спасатели передали ребёнка сотрудникам медпомощи для проведения обследования.

Напомним, в марте 2019 года подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском.