Предприниматели смогут получить 1,2 миллиона рублей на реализацию социальных проектов

фото предоставлено организаторами фестиваля

Новосибирск принял II Фестиваль социального предпринимательства «Бизнес PRODOBRO».

«Бизнес PRODOBRO» собрал более 300 участников, в том числе 70 экспертов и спикеров из 13 городов России. Среди них – Москва, Челябинск, Коломна, Иркутск, Барнаул, Кемерово, Томск, Красноярск, Екатеринбург и Норильск. Многие участники отмечали вклад в достижение одной или нескольких глобальных целей ООН, среди наиболее популярных – качественное образование, достойная работа и экономический рост, а также ответственное потребление и производство.

На прошедшем фестивале состоялись несколько важных анонсов о конкурсах и грантах для социального бизнеса. Например, фонд «Навстречу переменам» предложил сибирским предпринимателям принять участие в одноимённом конкурсе социальных предпринимателей и выиграть грант 1,2 миллиона рублей на развитие своего дела. Партнёрами проекта выступают оператор мобильной связи Tele2, группа компаний Viasat и газета Metro.

Как сообщила София Шагинян, руководитель программы поддержки социальных предпринимателей фонда «Навстречу переменам», для участия в конкурсе нужно оформить заявку на сайте фонда до 14 июня, а 21 ноября в Москве финалисты защитят свои проекты перед жюри. Для всех финалистов будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью макрорегиона «Сибирь» Tele2 Александра Панькова, оператор не только финансирует деятельность фонда «Навстречу переменам», но и предоставляет своим клиентам возможность помочь социальным предпринимателям.

«Абоненты Tele2 могут подключить благотворительный сервис, чтобы помогать фонду "Навстречу переменам". Для подключения необходимо набрать *453# и нажать "Вызов". После этого каждый день с лицевого счёта абонента будет списываться 5 рублей, которые будут перечисляться в фонд для воплощения в жизнь социальных проектов. В ответ абонент будет получать информацию о социальных предпринимателях, с которыми работает фонд», – рассказал представитель мобильного оператора.

Собранная сумма будет направлена на реализацию социальных проектов. Так, в Сибири за 2018 год благодаря абонентам было собрано более 650 тысяч рублей.

Поддержка Tele2 не ограничивается только финансированием. Лучшие социальные предприниматели получат информационное сопровождение в своём регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора.

В предыдущем конкурсе «Навстречу переменам – 2018» приняли участие 298 социально-предпринимательских проектов, направленных на помощь детям. С проектами-финалистами можно познакомиться на сайте фонда.

Напомним, в ноябре 2018 года известный бизнесмен встретился с молодыми предпринимателями на конгрессе в Новосибирске.